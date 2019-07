Jublende mennesker fyldte søndag New Yorks gader med regnbueflag i en af de største pride-parader nogensinde.

Millioner af mennesker deltog natten til mandag dansk tid i en historisk pride-parade i New York.

Ifølge nyhedsbureauet Reuters gik omkring 150.000 med i paraden i den amerikanske storby.

Det anslås at i alt fire millioner mødte op for at overvære paraden. Det er dermed den største pride-parade i byens historie.

Paraden markerede samtidig 50-året for oprøret ved baren Stonewall Inn i New York. Her konfronterede homo- og biseksuelle sammen med transpersoner politiet og den mangeårige diskrimination fra myndighedernes side.

Optøjerne markerer for mange fødslen af den moderne LGBT-bevægelse.

Søndagens fejring blev afsluttet med en stor ceremoni på Times Square, hvor blandt andet Madonna optrådte.

Også repræsentanter fra Copenhagen Pride var på scenen på Times Square.

Det var de for at markere, at de er værter for den næstkommende WorldPride, som finder sted i København og Malmø 12.-22. august 2021.

- WorldPride 2019 har været en fantastisk fejring af de optøjer, som pride-bevægelsen voksede ud af for 50 år siden, siger Lars Henriksen, der er forperson for Copenhagen Pride, i en pressemeddelelse.

- Nu håber vi, at de mange deltagere kommer til København og Malmø om to år for at skrive det næste kapitel i vores historie, siger Lars Henriksen.

Der er et stort event på tegnebrættet med koncerter, kunstudstillinger, filmvisninger og andre kulturelle begivenheder.

Derudover bliver der afholdt en international konference samt en demokratifestival med LGBT-rettigheder som omdrejningspunkt.

Og ikke mindst kommer EuroGames til København og Malmø i samme periode. Det er en sportsbegivenhed med rødder i LGBT-miljøet.

- Vi forventer 750.000 gæster. Det kan meget vel blive danmarkshistoriens største event, siger Lars Christian Østergreen i en pressemeddelelse.

Han er direktør for det sekretariat, der planlægger både WorldPride og EuroGames.

/ritzau/