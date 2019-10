En helt ny undersøgelse har vist, at massevis af turister hvert år bliver fuppet og snydt, når de lægger vejen forbi den hollandske storby Amsterdam.

I hvert fald hvis turisterne har valgt at købe et tulipanløg på byens berømte blomstermarked.

Undersøgelsen viser nemlig, at kun én procent af de tulipanløg, der er købt på tulipanmarkedet, rent faktisk bliver til blomster.

Det skriver nyhedsbureauet AFP og The Telegraph.

ARKIVFOTO af tulipanløg solgt i Amsterdam. Foto: COR MULDER Vis mere ARKIVFOTO af tulipanløg solgt i Amsterdam. Foto: COR MULDER

Derudover viser undersøgelsen - som Amsterdams bystyre og landets forening for tulipandyrkere (KAVB) står bag - at blomsterne nærmest aldrig ligner dem, der er på emballagen, og at der er færre løg, end der reklameres med.

»Millioner af turister og dagsrejsende er ofre hvert år,« lyder det ifølge The Telegraph fra formanden for KAVB, Rene le Clercq, i en udtalelse:

»Tulipanen er vores nationalsymbol, tulipanløgshandlen er vigtig for den hollandske økonomi, og vi er forfærdede over, at svindlere snyder forbrugerne og skader branchens image.«

Man frygter, at turisterne ikke vil vende tilbage, hvis de er blevet snydt på markedet.

'Undersøgelsen viste, at der er et kronisk bedrageri af forbrugerne,' lyder det fra KAVB ifølge AFP.

Samtidig er det ikke kun på det berømte blomstermarked i Amsterdam, der er en stor turistattraktion, at bedrageriet foregår.

Det samme billede ser man i byen Lisse.

Dog endte dobbelt så mange tulipanløg købt på blomstermarkedet dér dog med at blive til en blomst - altså svarende til to procent.