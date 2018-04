Streamingtjenesten Netflix har nu 125 millioner abonnenter globalt efter en overraskende stærk start på året.

New York. Den amerikanske streamingtjeneste Netflix investerer milliarder i at producere sine egne serier og dokumentarprogrammer, og forretningsmodellen bliver ved med at tiltrække nye kunder.

Det viser selskabets kvartalsregnskab, som er offentliggjort mandag aften dansk tid.

I første kvartal fik Netflix 7,4 millioner nye abonnenter. Heraf var næsten 5,5 millioner fra andre lande end USA. Begge tal overgår forventningerne hos de analytikere, der følger det børsnoterede selskab.

På Wall Street var forventningen, at Netflix fra januar til marts havde fået 6,5 millioner nye kunder.

Ved udgangen af marts havde selskabet i alt 125 millioner abonnenter.

Omsætningen og indtjeningen gik også markant frem i kvartalet.

Indtægterne steg til 3,7 milliarder dollar. Det er 40 procent mere end i samme kvartal året før og den største omsætningsfremgang i selskabets historie.

Ud over den store tilgang af nye seere er en forhøjelse af gennemsnitsprisen for et abonnement på 14 procent med til at øge indtægterne.

Overskuddet efter skat steg til 290,1 millioner dollar fra 178,2 millioner året før.

Netflix, der er til stede i stort set samtlige lande, vil i 2018 bruge otte milliarder dollar på at producere nye serier og film.

I det seneste kvartal satte Netflix ny rekord, da det månedligt udbød 483 timers egenproducerede programmer. Det er 85 procent mere end for et år siden.

Det nye udbud omfattede blandt andet science fiction-serien "Altered Carbon" og actiondramaet "Jessica Jones".

Efter offentliggørelsen af regnskabet stiger kursen på Netflix-aktier med cirka seks procent på Wall Street. Hidtil i år er aktien dermed steget 65 procent.

/ritzau/Reuters