Nogle mennesker sammenligner det med museinvationen i 1984. Dengang var det den værste museplage, de nogensinde havde oplevet.

En bonde blev vist på tv med en flammekaster, som han forsøgte at stoppe musene i at æde hans høst med. Og nu er den altså gal igen i Australien.

Hundrede tusinder af mus har invaderet landbrugsarealer i den østlige del af landet. De optræder i New South Wales og flere af de omkringliggende stater og de kommer 'ud af det blå', som en borgmester fra en af de byer, der er blevet ramt, siger. Det skriver news.com.au.

Det har regnet kraftigt sidste år og det skaber grobund for en sand invasion af mus, siger eksperterne fra CSIRO, der er Australiens nationale forskningsinstitut.

Man fryter, at musene nu vil trænge ind i folks hjem, og det truer afgrøderne.

På videoer fra den centrale del af New South Wales kan man se utrolige mængder af mus, der løber rundt.

En video fra en vej øst for byen Warren, viser hundreder af mus, der bevæger sig over asfalten i mørket.

»De kom bare ud af ingenting,« siger Al Karanouh, borgmester i den nærliggende by Coonamble.

En farmer blev nødt til at begrave musene efter at musefælde blev fyldt op. Foto: Edward Berrier Vis mere En farmer blev nødt til at begrave musene efter at musefælde blev fyldt op. Foto: Edward Berrier

»De er svære at slippe af med. De lugter, når de dør, de æder alt i dit hjem, og deres afføring er slemt. Der er bare mange af dem.«

Steve Henry, der er forskningsmedarbejder på CSIRO, siger, at der er blevet rapporteret om store museforekomster i det centralen Queensland. De er fundet hele vejen ned til New South Wales og nogle dele af staterne Victoria og Sydaustralien.

Den megen regn og den gode høst sidste år, har giver musene gode vilkår til at få unger.

»Musene begynder at formere sig når de er seks uger gamle, og de får et kuld hver 20. dag. De får op til 10 unger per kuld, så det går virkeligt stærkt,« siger han.

Musene marcherer i tusindvis i landbrugsarealer i New South Wales og Queensland i Australien. Foto: CSIRO Vis mere Musene marcherer i tusindvis i landbrugsarealer i New South Wales og Queensland i Australien. Foto: CSIRO

Bønderne i omegnen af Coonamble var heldige. De havde høstet inden museinvationen for alvor tog til. Men hvad når foråret på de kanter kommer. Er musene stadig til stede og truer de næste års høst.

De lokale bruger foreløbig gift for at komme musene til livs.

Ellers skal de håbe på koldt vejr – eller et ordentligt regnvej.