Det er ikke hver dag, at en vicepræsident i Europa-Parlamentets lejlighed bliver ransaget, og hundredtusindvis af euro konfiskeret – men det var præcis, hvad der skete, da belgisk politi ransagede den græske MEP, Eva Kailis lejlighed i Bruxelles sidste uge.

Eva Kaili og hendes samlever er nu mistænkte i en bestikkelses- og korruptionssag, der nu truer selve tiltroen til det europæiske projekt, og hvis omfang det er svært endnu at fastslå.

Eva Kaili var en populær tv-vært i Grækenland, før hun i 2007 blev valgt ind i Europa-Parlamentet. Hun steg hurtigt i graderne politisk, og hun er blevet et velkendt, offentligt ansigt med en bred bekendtskabskreds – blandt andet har hun besøgt milliardæren Richard Branson på hans ø i Caribien.

Belgisk politi ransagede også Eva Kailis fars lejlighed. Her var høsten hele 600.000 euro i kontanter gemt i en kuffert. Fire personer står nu tiltalt for bestikkelse, og Eva Kaili og hendes italienske partner er begge fængslet i Belgien,

Hundredetusinder af euro beslaglagt af belgisk politi i den såkaldtte Qatar-gate, der nu truer tiltroen til hele EU-apparatet. Foto: HANDOUT

Et tilsvarende beløb blev fundet hos italienske Pier Antonio Panzeri, et forhenværende europaparlamentsmedlem, der ligesom Eva Kaili, tilhørte socialistgrupperingen i Europa-Parlamentet.

Netop Pier Antonio Panzeri efterforskes nu som den mulige bagmand for det, der ligner en ring af organiseret kriminalitet i Europas hjerte. 17.000 euro samt adskillige luksusure blev beslaglagt i hans hjem i Lombardiet i Italien. Hans kone og datter bliver nu udleveret til belgisk politi mistænkt for at have været medvirkende til organiseret kriminalitet.

67-årige Pier Antonio Panzeri forlod Europa-Parlamentet i 2019. Efterfølgende oprettede han en godgørende organisation kaldet Fight Impunity (Bekæmp Straffrihed).

Eva Kaili har gjort en imponerende karriere i EU-Parlamentet. Nu er hun fængslet og anklages for bestikkelse. Foto: ERIC VIDAL

Denne ngo med særligt fokus på Mellemøsten og Nordafrika, så på overfladen yderst respektabel ud. Med i bestyrelsen sad blandt andet Frankrigs tidligere premierminister Bernard Cazeneuve og EUs tidligere udenrigspolitiske chef Federica Mogherini. Hele bestyrelsen er nu trådt tilbage, og medlemmerne siger, at de intet galt har gjort.

Panzeri ser ud til at have haft hele tolv registrerede organisationer i et lejet hus i hjertet af Bruxelles. Det vides endnu ikke, om de andre organisationer også er under mistanke.

Fight Impunity har afholdt store konferencer med internationale stjerner, og var blevet en velanset organisation blandt de mere end 13.000 lobbyister, der befinder sig i og omkring EU-systemet og forsøger at påvirke den politiske debat.

Pier Antonio Panzeri (til højre) mistænkes for at være bagmand bag et organiseret, kriminelt netværk i EUs hjerte. Foto: FETHI BELAID

Nu ruller den største bestikkelses- og korruptionssag i mands minde i hjertet af EU, og Pier Antonio Panzeri og Fight Impunity ser ud til at spille en afgørende rolle. Financial Times har set dokumentation for, at ngo’en havde bankkonti i både Qatar og Marokko.

Luca Visenti, direktør for Foreningen af internationale fagforeninger og også tilknyttet Fight Impunity, blev i øvrigt også arresteret forleden og er nu løsladt mod kaution.

Luca Visenti er, ligesom Eva Kaili ved flere lejligheder blevet udskældt for at have en alt for blød tilgang til blandt andet migrantarbejderes rettigheder i Qatar.

VM-værterne mistænkes for at have forsøgt at bestikke parlamentsmedlemmer til at tale Qatars sag i EU.

Belgisk politi formodes at ville arrestere endnu flere, ligesom myndighederne altså peger på Qatar og Marokko som to nationer, der aktivt har forsøgt at bestikke europæiske lovgivere. EU har besluttet at udsætte arbejde på lovgivning, der inkluderer Qatar.

Qatar nægter enhver form for viden om ulovligheder, og Emirens diplomater har reageret med stor vrede.

»Beslutningen om at indføre diskriminerende restriktioner, der begrænser muligheden for dialog og samarbejde med Qatar, før det retlige forkøb er afsluttet, vil få en negativ effekt på regionalt og globalt samarbejde om sikkerhed, såvel som de igangværende forhandlinger omkring energifattigdom,« siger en talsmand for Qatar til Financial Times.

B.T.s internationale korrespondent, Jakob Illeborg skriver om den eskalerende skandale kaldet Qatar-gate, der nu truer selve tiltroen til EU-Parlamentet.

Qatar, der er den største leverandør af flydende gas (LNG) til Europa efter gastoppet fra Rusland, truer endnu ikke med direkte konsekvenser på gasleverancerne, men en betydelig krise mellem EU og Qatar synes under opsejling.

Belgisk politi oplyser, at opklaringsarbejdet forsætter ufortrødent, men allerede nu rettes søgelyset mod Europa-Parlamentet og den mangel på gennemsigtighed, der i mange år har præget lovgivernes virke.

Avisen Politico melder om panik blandt Europas lovgivere, der frygter, at skandalen vil sprede sig yderligere og true selve tilliden til EU.

»Det er selve det europæiske demokrati, der er under angreb,« sagde Europa-Parlamentets præsident, Roberta Metsola ved en pressekonference.

Julefreden har på ingen måde sænket sig over Europa-Parlamentet. Skandalen, der er blevet døbt Qatar-gate, ser derimod ud til at vokse fra dag til dag.