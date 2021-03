De massive oversvømmelser i Australien bringer ikke kun problemer med vandskader og manglende mobilitet med sig.

Millioner af edderkopper invaderer nu også australiernes hjem.

De er på flugt fra vandmasserne, og derfor oversvømmer de nu boliger rundt om i delstaten New South Wales.

På sociale medier har bekymrede borgere delt videoer og billeder af de uanmeldte besøg. Og selvom australierne er særdeles bekendte med edderkopper, så har den nuværende bølge alligevel overvældet mange af de lokale.

Flooding in New South Wales, Australia has brought all the spiders scurrying out to avoid drowning.

Video by Matt Lovenfosse. pic.twitter.com/D2InyxIxGQ — spamdemic (@spamnugget) March 23, 2021

»Alt det brune I kan se er edderkopper, der forsøger at flygte fra vandet,« skriver Matt Lovenfosse, der er bosat på familiens gård i Kinchela Creek.

Til CNN fortæller han, at det er sket flere gange før, og at han har boet på gården siden han blev født. Derfor har familien ikke i sinde at flytte eller i det hele taget lade sig evakuere på grund af vandmasserne, der fortsat stiger.

Men det er ikke kun edderkopperne, som søger ly. Også slanger plager familiens gård. De søger primært op i nærliggende træer.

Melanie Williams har også uploadet en video, hvor små edderkopper i hobevis har invaderet hendes garage.

Spiders escaping the floods



Australia is famous or infamous for our Wildlife, Insects, Spiders@nbnnews #NSWFloods

Video - Melanie Williams



I love my Country pic.twitter.com/VWnPDO7Yr7 — Jacey Hammond (Hammy) (@jacehammy2) March 22, 2021

»Så mange edderkopper fra oversvømmelserne,« skriver hun.

Oversvømmelserne i New South Wales er ekstreme og er ikke set lignende i 50 år. Mere end 20.000 mennesker er blevet evakueret, men der er ikke hjælp på vej, idet prognoserne forudser mere regn den kommende tid.

Det står i stærk kontrast til den voldsomme tørke, som landet var ramt af sidste år, hvor ekstreme skovbrande slog millioner af dyr ihjel.