40 millioner amerikanere risikerer at blive sat på gaden i løbet af de kommende måneder, vurderer institut.

Aktivister og nødhjælpsorganisationer i USA forbereder sig i disse dage på en monumental bølge af udsættelser på tværs af landet, idet coronakrisen har efterladt millioner af mennesker i fare for at blive hjemløse.

Den høje arbejdsløshed i verdens største økonomi har gjort det svært for mange amerikanere at betale husleje.

Samtidig er håbet i form af nye hjælpepakker fra Washington D.C. næsten forsvundet, eftersom forhandlingerne i Kongressen står stille for tiden.

Den internationale ngo The Aspen Institute vurderer, at op mod 40 millioner mennesker i USA kan være i fare for at blive sat på gaden i løbet af de kommende måneder. Det kan i så fald føre til "destabilisering af samfund" på tværs af landet.

Officielle tal viser, at over 30 procent af lejere i USA ikke har nogen eller kun har lav tiltro til, at de kan betale deres husleje i næste måned.

Boligkrisen har "allerede udviklet sig til en tsunami", fortæller Bambie Hayes-Brown fra Georgia Advancing Communities Together, der er en koalition af ngo'er, der arbejder med almene boliger og samfundsudvikling.

- Vi fik finansiel støtte fra United Way (paraplyorganisation for velgørenhedsorganisationer, red.), og vi brugte den så hurtigt. Vi er simpelthen bare overbebyrdet, siger hun.

Mariatou Diallo bor i New York og har ikke betalt sin husleje siden marts, da der ikke var mere arbejde til hende. Fremtiden skræmmer hende.

- Lige nu er jeg ekstremt bekymret. Jeg har et barn på otte år, og hvis jeg bliver sat på gaden, så ved jeg ikke, hvad jeg gør, siger hun under en demonstration for huslejenedsættelse i New York-bydelen Bronx.

Ifølge tal fra The Eviction Lab - på dansk udsættelseslaboratoriet - på Princeton University har næsten 35.000 udlejere i 17 byer i USA søgt om at få lov til at smide lejere ud under pandemien.

I nogle tilfælde har lejere ikke betalt husleje i flere måneder, men det er først nu, at problemet for alvor viser sig.

Det sker, fordi flere delstaters stop for opsigelser af de amerikanere, som ikke kan betale deres husleje, er udløbet.

Samtidig er boligretterne åbnet igen efter at have været lukket i månedsvis under pandemien.

Derudover udløb en ekstraordinær hjælp på 600 dollar om ugen til folk, der har mistet deres job under coronakrisen, den 31. juli.

- Uden de 600 dollar er der ingen, der kan betale deres husleje, siger Yudy Ramirez, der mistede sit job som rengøringsdame på et hotel på Manhattan i marts.

46-årige Yudy Ramirez har ikke betalt sin husleje for juli og august. Hun bor i en lejlighed i Bronx, der koster 1100 dollar om måneden svarende til knap 7000 kroner.

