Rent vand har nærmest aldrig været så vigtigt før, som det er i disse tider, hvor en ren håndhygiejne er med til at stoppe spredningen af coronavirus.

Derfor er det også en skræmmende nyhed, at millioner af amerikanere er så ramt af prisstigninger på vand, at de er i risiko for at måtte undvære det.

Det skriver The Guardian.

Mediet har lavet en stor undersøgelse i 12 amerikanske byer, der viser, at den kombinerede pris på vand og spildevand er steget med intet mindre end 80 procent de seneste otte år.

Og det er ikke uden konsekvenser.

Ifølge The Guardian betyder det nemlig, at millioner af amerikanere kan risikere at måtte undvære rent vand eller i værste fald miste deres hjem.

»Mange folk er i knibe, og de fattigste er i stor knibe,« udtaler Roger Colton, en ekspert i forsyningsselskaber, til mediet.

The Guardians undersøgelse konkluderer, at den store stigning i vandprisen blandt andet er kommet på baggrund af en aldrende infrastruktur, miljøoprydning, en ændret demografi og andre hensyn til klimaet.

Mediet skriver, at det især er på den længere bane, at amerikanere vil stå med uoverkommelige regninger for vand, hvis man ikke gør noget for at ændre den udvikling, der er i gang.

The Guardian har dog også talt med flere amerikanere, der allerede nu ikke har råd til at betale regningerne, der er blevet større og større de seneste år.