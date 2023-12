Indonesiens hovedstad, Jakarta, synker, og om få år risikerer millionbyen at blive opslugt af havet.

Flere storbyer rundt omkring i verden som New York og Rotterdam oplever samme fænomen, men intet sted går det så stærkt som Jakarta, der synker med op mod 30 centimeter hvert år, skriver The New York Times.

Årsagen finder man i Jakartas forurenede drikkevand. Infrastrukturen til drikkevandet er dårlig. Rørene er gamle, lækker og bliver nemt forurenet. Derfor er byens indbyggere heller ikke interesseret i at betale for vandet i hanen.

I stedet benytter de sig af et ulovligt brøndsystem, der langsomt tapper undergrunden for vand og dermed får byen til at synke.

Stigende vandstande kombineret med Jakartas synkende undergrund har lagt grundlag for planer om en spritny hovedstad, der skal ligge på øen Borneo. Byen har fået navnet Nuasantara. Foto: Achmad Ibrahim/AP/Ritzau Scanpix Vis mere Stigende vandstande kombineret med Jakartas synkende undergrund har lagt grundlag for planer om en spritny hovedstad, der skal ligge på øen Borneo. Byen har fået navnet Nuasantara. Foto: Achmad Ibrahim/AP/Ritzau Scanpix

Problemerne for den indonesiske hovedstad er nu blevet så store, at man er begyndt at anlægge en helt ny hovedstad på øen Borneo.

Det vil dog stadig efterlade Jakartas 10 millioner indbyggere med et uoverskueligt problem, men én af Indonesiens rigeste mænd vil gøre forsøget med at forsyne byen med rent drikkevand, udkonkurrere det ulovlige brøndsystem og sikre Jakarta mod at synke yderligere, skriver norske Dagbladet.

Mangemilliardæren Anthoni Salim har taget opgaven med at skaffe rent drikkevand til de mange indbyggere.

Anthoni Salim har opbygget en formue på over 10 milliarder dollar gennem en række firmaer.

Blandt andet mastodonten Indofood, der er en af verdens største producenter af færdignudler.

Nu skal ét af Salims firmaer levere rent drikkevand til hele byen, men tiden er en modstander.

Ifølge nogle fremskrivninger har Jakarta kun frem til 2030 for at stoppe den synkende undergrund. Hvis det ikke lykkedes, står byen ikke til at redde, lyder den dystre forudsigelse.