I 2016 og 2017 modtog adskillige rige og magtfulde mennesker rundt omkring i verden et opkald via Skype fra Frankrigs nuværende udenrigsminister, Yves La Drian.

Han ringede på vegne af den franske regering, forklarede han, og var i gang med at indhente hjælp til at betale løsesummer til Islamisk Stat.

Den franske stat havde nemlig en officiel politik om ikke at betale løsesummer. Derfor havde de brug for, at tredjeparter – de rige mennesker - overførte pengene, så det ikke kunne føres tilbage til den franske stat.

Flere af rigmændene indvilligede og overførte til sammen 527 millioner kroner.

Problemet var bare, at det ikke var Yves La Drian, der ringede - og pengene gik ikke til Islamisk Stat. Det skriver The Times.

Pengene endte i stedet hos medlemmer af en bande, der nu kaldes ’Le Drian-banden’.

De havde specialiseret sig i at ligne og lyde som Yves La Drian, der i perioden blandt andet fungerede som forsvarsminister i den tidligere regering.

I spidsen for banden stod den 54-årige fransk-israeler Gilbert Chikli, som nu er bag lås og slå.

Gilbert Chikli - lederen af 'La Drian-banden' Foto: SERGEI SUPINSKY Vis mere Gilbert Chikli - lederen af 'La Drian-banden' Foto: SERGEI SUPINSKY

I forbindelse med flere af henvendelserne tonede en mand frem på skærmen, der lignede Yves La Drian – banden havde fået produceret en vellignende latexmaske – mens han sad ved et skrivebord foran det franske flag.

Banden nåede at kontakte 150 rigmænd, adskillige ambassader og et utal af firmaer i mere end 40 lande – i alle tilfælde appellerede den falske La Drian til, at de hjalp med at få frigivet franske gidsler hos Islamisk Stat.

Flere af dem, der blev kontaktet, begyndte dog så småt at lugte lunten.

I en dokumentar om ’La Drian-banden’ forklarer den ægte Yves La Drian, hvordan den senegalesiske præsident Sall lugtede, at der var tale om en falsk La Drian, fordi han brugte tiltaleformen ’de’ i stedet for ’du’.

Yves Le Drian - som en bande svindlere udgav sig for at være. Foto: Philippe LOPEZ Vis mere Yves Le Drian - som en bande svindlere udgav sig for at være. Foto: Philippe LOPEZ

På et tidspunkt begyndte det franske forsvarsministerium at modtage henvendelser fra op mod otte personer om dagen, som var blevet kontaktet af den falske La Drian – og så slog ministeriet alarm.

Gilbert Chikli er nu i fransk fangenskab, selvom Israel i en længere periode nægtede at udlevere ham.

I 2017 begik han dog en fodfejl og rejste ind i Ukraine. Her klappede fælden, og han blev kort efter udleveret til Frankrig.

Han sidder nu i fængsel i Paris og afventer at komme for retten.