I over ti år har milliardær Vinod Khosla kunne ligge og slikke sol helt uforstyrret på sit eget lille strandstykke for enden af sin grund i delstaten Californien.

Det er nu slut. Han er blevet sagsøgt.

For det er slet ikke den indisk/amerikanske milliardærs strand, og derfor har delstaten besluttet at sagsøge ham. Det skriver land- og kystkommissionen i en pressemeddelelse.

»Californiens kystlinje tilhører alle,« siger formanden for kommissionen, Eleni Kounalakis.

Det er i dett område millionærens grund ligger. Foto: JOSH EDELSON

Siden 1900-tallet er stranden blevet brugt som offentlig badestrand, men det ændrede sig, da den 64-årige milliardær købte en grund nær kysten i 2008.

Først malede han skiltet over, der viste, at der var fri adgang til stranden, og senere låste han lågen ind til den eneste sti, der førte ned til stranden, Martins Beach.

Desuden satte han et skilt op, hvor der stod, at man ikke måtte gå ind på grunden - og derfor også stranden.

Noget, der skabte utilfredshed hos lokalbefolkningen.

Her er et af de skilte, som Vinod Khosla har sat op. Foto: JOSH EDELSON

Det fik i 2013 en forening af surfere til at sagsøge Vinod Khosla - og sagen blev hurtigt et anlæggende for land- og kystkommissionen.

Igennem flere år har kommissionerne samlet beviser og udtalelser fra flere end 225 beboere og andre, der benytter stranden.

Det har nu resulteret i, at han er blevet sagsøgt af delstaten Californien.

Vinod Khosla indtager lige nu plads nummer 388 over de rigeste mennesker i USA