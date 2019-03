Et britisk millionærpar har formentlig armene over hovedet, efter de har vundet en 14 år gammel nabostridighed.

Retten i Frankrig har nemlig beordret forretningsmanden Patrick Diter til at rive hans 425 millioner kroner slot ned i den franske riviera.

Det skriver The Daily Mail.

Det er Caroline Butt og hendes mand Stephen, hvis idylliske retræte i det sydfranske angiveligt har været spoleret af naboen i flere år.

Slottet ved siden af parret er nemlig blevet udbygget ulovligt uden tilladelse, og derfor skal både swimmingpool, helikopter landeplads og de 18 suiter i slottets tilbygninger nu destrueres, har retten Aix-en-Provence slået fast.

Det britiske rigmandspar har beskyldt deres nabo for at være larmende. Blandt andet fordi deres nabo har holdt vilde fester med hvad der angiveligt skulle være hele 132 højtalere i haven. Det betød, at de knap nok kunne holde ud at være på deres egen adresse:

»Nogle gange var musikken så høj, at vi kunne sidde ude på vores terasse og så kunne man høre alt det høje musik. Man kan ikke sove, og han havde fester helt indtil kl. 05 om morgenen. Det gør, at man ikke kan nyde at være i ens eget hjem,« siger Caroline Butt til mediet .

Château Diter, som slottet hedder, er prissat til svimlende 57 millioner euro, altså over 425 millioner kroner.

I dag udgør slottet 3000 kvadratmeter, men engang var det et mere beskedent landhus på 200 kvadratmeter, som ejer og forretningsmand Patrick Diter har ombygget på ulovlig vis siden 2005.

Derfor har den franske ret slået fast, at de tilbygninger, ejeren har lavet på huset i den franske by Grasse, skal jævnes med jorden inden for det næste halvandet år.

Slotsejeren fik blandt andet også en bøde på 450.000 euro, svarende til over tre millioner danske kroner, ligesom han skal betale den nette sum af 3700 kroner per dag, hvis han overskrider tidsgrænsen med at få slottet revet ned.

Du kan se billeder af slottet i tweetet her: