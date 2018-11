Den engelske landmand Derek Mead døde sidste år under det, der kun kan betegnes som aldeles tragiske omstændigheder.

Han blev kørt over af sin egen traktor. Vel at mærke mens traktoren blev ‘ført’ af Meads egen hund. Det skriver avisen Independent.

Ulykken skete 4. juni 2017 i landsbyen Puxton i Somerset, mens den 70-årige Derek Mead arbejdede på sin jord.

Men først i fredags kunne retten i Avon Coroners i Flax Bourton lukke sagen og fastslå præcist, hvad der skete sidste sommer.

Tekniske undersøgelser har vist, at farmeren stod ud af sin JCB traktor for at ordne noget på sin ejendom. I førerhuset efterlod han sin hund.

En beslutning, der kom til at koste ham livet.

Senere fandt Derek Meads søn sin far mast fast mellem traktoren og et hegn, der omkranser ejendommen. Han tilkaldte straks hjælp, men faderens liv stod ikke til at redde.

I retten fredag fastslog efterforskeren, der har undersøgt ulykken, at det var hunden, der slog Mead ihjel.

I sekunderne inden ulykken havde landmanden brugt fodbremsen til at stoppe køretøjet og sat traktoren i frigear, inden han hoppede ud.

Om hunden i førerhuset har lagt sine poter på døren for at vente - eller om den er hoppet op for at se, hvor dens herre gik hen - turde inspektøren ikke gisne om, men resultatet var, at hunden fik skubbet til gearet, og at traktoren stille og roligt trillede fremad og direkte ind i Derek Mead.

»Da hunden sprang op, har den sat maskinen i en fremadgående bevægelse. Betjening af håndtaget er ikke vanskeligere end at skubbe til gearstangen på en bil,« sagde efterforskeren Simon Chilcott ifølge Independent i retten.

Dødsfaldet er kun endnu mere tragisk set i lyset af, at Derek Meads bror for 30 år siden også døde i en traktorulykke. Hans traktor tippede, mens han arbejde på sine marker.