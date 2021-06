Den thailandske ø Koh Tao danner endnu engang rammen om mystiske dødsfald.

Dykkerparadiset har de seneste år været hjemsøgt af en række mord og selvmord blandt udenlandske turister, og de uhyggelige hændelser har givet det ellers så smukke og fredfyldte sted øgenavnet 'Dødens Ø'.

Nu føjer et indisk-thailandsk millionærægtepars pludselige død sig til listen over mærkelige hændelser på øen.

Fredag i sidste uge blev den 59-årige hotelmatador Rakeshwar Sachathamakul og hans 55-årige hustru Anshoo fundet livløse i en pool på et luksushotel på øen.

Det var deres voksne søn, der fandt dem, da han kom tilbage efter en tur til stranden.

Ægteparret blev erklæret døde på stedet, skriver Thai Examiner.

Den lokale politichef Jiraphob Puridech siger til avisen, at parret havde opholdt sig i poolbaren, inden de gik i vandet og tog sig en dukkert.

»Efter at parret tjekkede ind på hotellet, tilbragte de tid ved poolbaren og tog en svømmetur i poolen, mens deres søn gik en tur langs Shark Bay,« siger han og forklarer, at politiet desværre ikke kan få hjælp af stedets videoovervågning.

More details uncovered in billionaire couple's Koh Tao death - more at https://t.co/ACevFpGiYg #Thailand

Details are emerging on the tragic drowning death of a billionaire hotel owner and his wife in Koh Tao last week as police investigate further. Along with a more detailed ... pic.twitter.com/RJ6NSqgQm8 — The Thaiger (@ThaigerNews) June 9, 2021

»Kameraerne i området havde været ude af drift i flere måneder på grund af manglende vedligeholdelse, men politiet indsamler nu materiale fra kameraerne, som er installeret andre steder på hotellet,« tilføjer han.

Poolen burde desuden have været tom, da den i øjeblikket er lukket på grund af coronarestriktioner, understreger han.

De foreløbige meldinger går på, at dødsårsagen er drukning.

Ifølge sønnen led faderen af både diabetes, for højt blodtryk og søvnapnø.

Politiet udelukker dog intet på nuværende tidspunkt.

Derfor indgår både parrets helbred samt eventuelle kriminelle forhold i efterforskningen.

Rakeshwar var direktør for og ejer af the Novotel Phuket Kamala Beach hotel på Phuket og ejede også the Bangkapi Mansion apartment i Bangkok.

De seneste år er flere turister omkommet under mystiske omstændigheder på den ellers så paradisiske ø.

To af dem bliver karakteriseret som mord, mens flere andre tilfælde bliver efterforsket som selvmord.

15. september 2014 blev den 23-årige Hannah Witheridge og den 24-årige David Millar fundet dræbt på stranden på dykkerøen. Begge menes at være blevet hakket ihjel med et haveredskab. Hannah Witheridge var desuden blevet voldtaget før sin død.

Senere samme år blev to gæstearbejdere fra Myanmar dømt til døden for både voldtægten og drabene på de to briter.