Det er strømmet ind med donationer til genopbygningen af Notre Dame. Alle reaktionerne på milliardhjælpen har dog været langt fra positive.

»100 millioner euro, 200 millioner euro med et enkelt klik. Hvis der er så mange penge til Notre Dame, må der også være råd til at bekæmpe den sociale ulighed,« lød kritikken fra fagforeningslederen Philippe Martinez ifølge Franceinfo og New York Times.

Den sociale konflikt har i måneder nu ulmet i Frankrig, hvor De Gule Veste har demonstreret og hærget land og by.

At milliarderne nu strømmer ind til katedralen, mens 8,8 millioner franskmænd lever under fattigdomsgrænsen, vækker derfor fornyet vrede.

Her er de største private bidrag til genopbyggelsen af Notre-Dame Arnault-familien, Louis Vuitton, Moët & Chandon og Hennessy m.fl.: 200 mio. euro. Bettencourt-familien, L'Oréal: 200 mio. euro. Pinault-familien, Gucci, Saint Laurent og Balenciaga mm.: 100 mio. euro. Groupe Total, olie, gas og kemiske produkter: 100 mio. euro. JCDecaux, reklame, byinventar og bycycler mm.: 20 mio. euro. Martin et Olivier Bouygues, byggebranchen, medier og telekommunikation: 10 mio. euro. Marc Ladreit de Lacharrière, erhvervsmand med lang lederkarriere: 10 mio. euro. Hertil kommer bidrag fra en lang række udenlandske selskaber. bl.a. Disney-koncernen, samt enkeltpersoner. Kilde: Le Monde og Berlingske

Forargelsen går dog ikke kun på, at Notre Dame på kort tid kan indsamle donationer på mange milliarder kroner, mens de sociale problemer vokser.

Den er også rodfæstet i et tweet, hvor en rådgiver til en af de største private bidragydere, Pinault-familien, foreslår at forhøje skattefradraget på donationerne, så det går fra 60 procent til 90 procent, hvilket er fradraget for velgørenhedsdonationer i Frankrig.

»Jeg kan kun sige til dem: Hvad med, at I begynder at betale skat og på den måde bidrager til statens kulturbudget,« har Manon Aubry fra venstrefløjspartiet La France Insoumise, udtalt som kritik.

Godt og vel halvdelen af de indsamlede penge er doneret af tre af Frankrigs mest rige familier, som sidder tungt på mode- og luksusvarebranchen.

Først donerede Pinault-familien 745 millioner kroner, dernæst Arnault-familien med 1,5 milliarder kroner og kort efter Bettencourt Schuellre-familien med samme beløb.

Hjemme i Danmark har nyheden om milliarddonationerne til genopbygningen af Notre Dame også skabt forargelse.

Heriblandt krigsfotografen Jan Grarup, som har kommenteret beløbene på Facebook.

'To mænd i Frankrig = 300.000.000 euro til genopbygning. Få jeres f.... prioriteringer i orden tak. Det er en bygning, og der er masser af steder i verden, som kunne bruge den investering. Jesus Christ - I er for meget.'