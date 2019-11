Der er udsigt til lange taldueller mellem EU-landene og parlamentet ved fredagens EU-budgetforhandlinger.

Det er milliarder af euro, der splitter parterne inden forhandlinger om EU's 2020-budget fredag.

Når EU-landenes finansministre fredag går i ringen med EU-Parlamentet, begynder parterne 4,2 milliarder euro fra hinanden - godt 31,3 milliarder kroner.

Parlamentet vil øge budgettet, mens EU-landene vil spare.

- EU-landene lægger vægt på fornuftig budgettering, og vi ved, at mange EU-programmer er til gode for borgerne.

- Men vi skal også varetage de europæiske skatteborgeres interesser, siger den finske embedsmand Kimmo Tiilikainen inden forhandlingerne i Bruxelles fredag.

Hvis ikke parterne bliver enige inden deadline mandag, betyder det, at EU-Kommissionen skal foreslå et nyt budget for 2020, og processen gentages, indtil parterne bliver enige.

Kommissionen har for 2020 foreslået et budget på 168,2 milliarder euro, men EU-landene vil spare 1,5 milliarder euro, mens parlamentarikerne vil øge budgettet med 2,7 milliarder euro.

Parlamentet og EU-landene skal godkende budgettet på lige fod, og selv om parterne er et godt stykke fra hinanden, er der optimisme at spore inden fredagens møde.

- Jeg tror, vi har gode muligheder for at nå til enighed i dag, hvis alle parter er konstruktive.

- Selv om diskussionerne måske kommer til at tage et stykke tid, siger Kimmo Tiilikainen.

EU's budget fordeles på forpligtelser og betalinger.

Førstnævnte er EU's juridiske forpligtelse til at bruge penge på eksempelvis tilskud eller kontrakter i enten det indeværende eller kommende år.

Betalingerne dækker udgifter, der skal betales i det indeværende år.

Kommissionen har for 2020 foreslået forpligtelser for 169,2 milliarder euro og betalinger for 153,6 milliarder euro.

Diskussionerne kan fortsætte til klokken 03.00 lørdag nat, hvis der er mulighed for, at parterne skulle nå til enighed, fremgår det af EU-Kommissionens hjemmeside.

