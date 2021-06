Justine Hartine har indrømmet, hvad der skete den skæbnesvangre aften.

»Jeg kæmpede med pistolen og forsøgte at få magasinet ud, da den pludselig gik af. Jeg anede ikke, at der stadig sad en kugle i kammeret,« siger hun.

Daily Mail kan nu fortælle, hvad der angiveligt fandt sted i den mellemamerikanske stat Belize for halvanden uge, da politibetjenten Henry Jemmot blev dræbt i en sen nattetime.

Justine Hartin, der er svigerdatter til den britiske milliardær Lord Michael Ashcroft, har nu fortalt politet, at hun affyrede det dræbende skud ved et uheld. Det er sket, efter at hun i første omgang ikke ville sige meget.

Det var badebroen her, at politibetjenten Henry Jemmot blev skudt.

Daily Mail har ikke selv talt med den anholdte kvinde, men har dog fået indblik i, hvad hun skulle have fortalt politiet om den skæbnesvangre aften i San Pedro.

Og Daily Mail har desuden fået indblik i en hændelse, der indtraf seks dage inden det fatale skud på badebroen i den lille ferieby – og som indirekte førte til tragedien.

Her skulle Justine Hartin 22. maj være blevet konfronteret af en særdeles aggressiv mand til en privat fest. Hun var ifølge mediets kilder så rystet, at hun kontaktede sin mangeårige ven Henry Jemmot midt om natten.

Politibetjenten kom, og han forsøgte ifølge oplysningerne at overbevise hende om at anskafffe sig en våbentilladelse og et skydevåben. Ved samme lejlighed lånte hun hans pistol – en Glock 17 – under en køretur i hans bil for at forsøge sig med at lade den.

Jasmine Hartin er 38 år. Vis mere Jasmine Hartin er 38 år.

Det gentog sig natten til 28. maj på badebroen i San Pedro, har Justine Hartin angiveligt også forklaret politiet. Her havde de igen mødtes, denne gang for at hygge sig med drinks.

Henry Jemmot havde forinden taget patronerne ud af pistolens magasin, men da hun på et tidspunkt skulle give ham pistolen tilbage, gik det alligevel galt.

»Jeg tog pistolen op og forsøgte at tage magasinet ud, men det sad fast,« har Justine Hartin ifølge Daily Mail forklaret over for politiet.

Herefter gik pistolen så af – for der var altså en patron i kammeret – og ramte betjenten, der var på ferie på det pågældende tidspunkt, bag det højre øre.

»Henry væltede ned oven på mig. Jeg var klemt fast, og han blødte ud over mig. Da jeg forsøgte at vride mig fri, faldt han i vandet,« har Justin Hartin også forklaret ifølge Daily Mail.

Siden blev hun fundet på badebroen, hvor hun var »i chok«.

Hun har siden siddet fængslet i Belize, hvor hun driver et hotel med sin mand, Andrew Ashcroft.

Politiet har sigtet Justine Hartin for uagtsomt manddrab, hvilket kan udløse alt fra en bødestraf til otte års fængsel.