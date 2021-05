Jasmine Hartin blev fundet på den lille træmole med blod på arme og tøj. I vandet lå liget af politibetjenten Henry Jemmott, med et dræbende skudhul bag højre øre.

»Hvis vi ikke får en forklaring, bliver vi nødt til at betragte hende som den mulige morder,« har det lydt fra politichefen Chester Williams.

Den lille ferieby San Pedro i den mellemamerikanske stat Belize er ramt af en opsigtsvækkende sag. Det skriver flere medier som Guardian og Daily Mail.

I centrum står svigerdatteren til den engelske mangemilliardær Lord Ashcroft, der også tidligere har haft en fremtrædende rolle i politik hos det konservative parti. Jasmine Hartin driver til dagligt hotellet Alaia Belize med rigmandens yngste søn, Andrew Ashcroft.

Vidner har ifølge Daily Mail forklaret, at der torsdag nat kl. 2 blev hørt et enkelt skud efterfulgt af en kvindes skrig fra den lille mole ved stranden i San Pedro. Her blev den 38-årige amerikanske kvinde siden fundet. Det samme gjorde altså den døde betjent.

Efterfølgende blev hun arresteret, og i første omgang har hun nægtet at udtale sig til politiet på trods af politichef Chester Williams let skjulte trussel.

»Hun har sagt, at hun gerne vil have sin advokat til stede, hvis hun skal sige noget, og det er selvfølgelig hendes ret, men det får alarmklokkerne til at ringe,« har han sagt.

På en pressekonference har han desuden fremlagt, hvad politiet ved indtil videre:

Ifølge vores undersøgelser var de alene på molen, og ja, de var begge fuldt påklædte. Politichef Chester Williams

At Jasmine Hartin og Henry Jemmott er gamle venner, og at de mødtes ved midnatstid for at få nogle drinks.

»Ifølge vores undersøgelser var de alene på molen, og ja, de var begge fuldt påklædte,« tilføjede politichef Chester Williams her.

På molen blev også fundet en pistol, og det har vist sig, at den tilhørte den afdøde betjent.

Lokale medier har ifølge Daily Mail spekuleret i, at Jasmine Hartin og Henry Jemmott havde 'fjollet rundt' med pistolen, inden den gik af ved et uheld.

Nu skal politiet finde ud af, hvad der i virkeligheden er sket.

»Efterforskningen er i fuld gang, og det er endnu for tidligt at spekulere i, hvad der kan være sket, men jeg kan forsikre om, at hvis der er foregået en forbrydelse, kommer den skyldige til at stå til ansvar for det,« siger politichefen fra San Pedro.