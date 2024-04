Dawn Singleton var taget i indkøbscentret for at købe makeup til sit forestående bryllup.

Hun havde kun været i Westfield Bondi Junction i et kvarter, da hun lørdag blev dræbt i den blodige massakre i australske Sydney, hvor i alt seks personer blev stukket ihjel.

Den unge kvinde blev ifølge Daily Telegraph kun 25 år.

Hun var datter af en af Australiens mest kendte og succesfulde forretningsmænd, mangemilliardæren John 'Singo' Singleton.

Daily Telegraph skriver videre, at Dawn Singleton var taget ud for at shoppe, mens hun ventede på, at hendes kommende ægtemand skulle få fri.

Og her tager historien endnu et tragisk twist.

For hendes forlovede er politibetjent.

Og han skulle ifølge en anonym kilde ved politiet netop havde fået fri, da alarmopkaldene fra Westfield Bondi Junction kom.

»Han var netop ankommet til centret, da det gik op for de andre betjente, at hans forlovede var et af ofrene,« som det lyder.

Endnu har politiet ikke fundet frem til noget motiv til, hvorfor den 40-årige Joel Cauchi, der skulle lide af psykiske problemer, valgte at knivdræbte de seks personer i indkøbscentret.

Men der er et mønster.

»Det er åbenlyst for mig og kriminalbetjentene, at det virker til, at gerningsmanden gik efter kvinder og undgik mænd,« siger Karen Webb, politikommissæren i delstaten New South Wales:

Den australske premierminister (nummer to fra venstre) lægger blomster med andre fremtrædende politikere. Foto: David Gray/AFP/Ritzau Scanpix Vis mere Den australske premierminister (nummer to fra venstre) lægger blomster med andre fremtrædende politikere. Foto: David Gray/AFP/Ritzau Scanpix

»Videoovervågningen taler for sig selv.«

Fem af de seks dræbte var kvinder. Det sidste offer var en mandlig sikkerhedsvagt i indkøbscentret.

Herudover blev yderligere otte kvinder sårede ved angrebet.

Gerningsmanden blev selv dræbt af den kvindelige betjent Amy Scott.

»Hun er virkelig en helt. Der er ingen tvivl om, at hun reddede liv,« har den australske premierminister Anthony Albanese sagt.