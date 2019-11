Det norske politi arbejder fortsat på højtryk for at finde ud af, hvad der er sket med milliardærfruen Anne-Elisabeth Hagen.

Politiet kan måske være et skridt nærmere på løsningen, for de har fundet DNA i Hagen-hjemmet i Sloraveien, Norge.

Oplysningerne stammer fra det norske medie VG, som har fået bekræftet af lederen af efterforskningen, Tommy Brøske, at politiet har en interessant DNA-profil.

»Ja, vi har sikret DNA, som vi anser som interessant, som sagen står nu. Der arbejdes videre på at finde ud af, hvilken betydning sporene har for efterforskningen af sagen,« siger han til mediet.

Efterforskningsleder Tommy Brøske. Foto: CARINA JOHANSEN

VG skriver, at politiet i løbet af efteråret har kaldt flere personer ind for at undersøge deres DNA-profil.

Personerne er kommet i Hagen-hjemmet i løbet af det seneste halve år, og derfor tyder meget på, at politiet er i gang med at udelukke en række personer for at finde ud af, om DNA’et faktisk tilhører den ukendte gerningsmand.

Politiet holder oplysningerne tæt ind til kroppen, og derfor vides det ikke, om der er tale om en fuldkommen eller delvis DNA-profil.

Lukketheden omkring efterforskningen har også ført til, at norske medier drypvis har kunnet offentliggøre nye detaljer, som kan være interessant for efterforskningen.

Politiets afspærringer ved Hagen-hjemmet, efter Anne-Elisabeth Hagen forsvandt. Foto: NTB SCANPIX

Blandt andet kan en stige, der stod op ad huset omkring Anne-Elisabeth Hagens forsvinden, og som igen blev fjernet.

Anne-Elisabeth Hagen forsvandt på mystisk vis fra sit hjem 31. oktober sidste år. Ifølge naboer, som TV 2 Norge har talt med, gik der dog nogle dage, før de fik at vide, at nabokvinden var forsvundet.

Ingen har hørt fra hende siden, men familien - heriblandt hendes ægtemand, rigmanden Tom Hagen - har endnu ikke opgivet håbet om at finde hende i live.

Modsat arbejder norsk politi ud fra en teori om, at hun formentlig er blevet dræbt. Efterforskerne håber at kunne give familien og offentligheden svar på, hvad der er sket med milliardærfruen, inden nytår.