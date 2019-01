En familieferie på Anguilla-øerne i det caribiske øhav endte dybt tragisk for den svenske milliardærfamilie Saperstein, da kun 45-årige Hillevi Saperstein døde pludseligt i starten af januar.

Dødsårsagen har hidtil været ukendt, men nu fortæller hendes far, Ove, at det var et ’massivt hjerteanfald’, der var årsag til Hillevi Sapersteins død.

»Jeg føler en sorg og mangel på min elskede datter,« siger han til Aftonbladet.

Hillevi Saperstein var gift med den svenske mangemilliardær David Saperstein, som ifølge svenske medier er god for svimlende 120 milliarder svenske kroner.

Hillevi mødte den i dag 78-årige David Saperstein, da hun var barnepige for David og hans daværende kone, Suzannes, børn.

Det forhold udviklede sig i 2005, da David Saperstein lod sig skille fra Suzanne og i stedet indledte et forhold til barnepigen Hillevi.

David Sapersteins to børn var sammen med Hillevi og David Saperstein, da tragedien indtraf.

Hillevi Sapersteins far, Ove, skriver i en besked til Aftonbladet, at Hillevi døde af et hjertestop natten mellem den første og anden januar, og at der er en historik med hjerteproblemer i familien.

Han fortæller også, at Hillevi Saperstein skal begraves i Californien om en uges tid.