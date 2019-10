Det er næsten et år siden, den norske milliardærfrue Anne-Elisabeth Hagen forsvandt fra sit hjem. Hverken hun eller de formodede kidnappere er blevet fundet.

Nu kommer politiet med en ny udmelding - som adskiller sig markant fra de hidtidige i den dramatiske, mystiske og meget omtalte sag.

Politiet føler sig nu så sikre på, at et gennembrud i sagen er på trapperne, at efterforskningsleder Tommy Brøske for første gang giver sig selv og sit team en deadline.

Og endda melder den ud offentligt.

Police cordon the area surrounding the home of Norwegian real estate investor Tom Hagen and his wife Anne-Elisabeth Falkevik Hagen, who according to the authorities is suspected to have been kidnapped, in Fjellhamar, Norway, January 11, 2019.

I et interview med VG fortæller Brøske, at politiets målsætning er, at det inden udgangen af 2019 har opklaret Hagen-sagen.

Dermed forventer politiet inden længe at have svaret på det spørgsmål, der har optaget omverdenen lige siden Anne-Elisabeth Hagen forsvandt: Hvad skete der med hende?

»Vi tror fortsat på, at vi kan opklare sagen. Det er klart, at jeg med et sådant citat risikerer at komme til at se dum ud. Men jeg siger det, fordi det for nærværende er vores opfattelse på baggrund af, hvor vi står i sagen og efterforskningen. Så må tiden vise, om det lykkes,« siger Tommy Brøske til det norske medie.

Den positive udmelding skyldes, at politiet har store forventninger til, at de nye undersøgelser fra gerningsstedet kan give det længe ventede gennembrud.

Politidirektør Tommy Brøske under et pressemøde om den forsvundne Anne-Elisabeth Hagen.

Efterforskerne afventer netop nu svar på tekniske undersøgelser, som ifølge VG potentielt kan give dem helt afgørende svar, der kan løse kidnapningsgåden.

Blandt andet er der muligvis fundet afgørende DNA-spor i Anne-Elisabeth Hagens bolig, ligesom der er fundet fodspor af en sko af mærket Sprox, som politiet formoder en gerningsmand kan have været iført.

Anne-Elisabeth Hagens sidste livstegn var den 31. oktober 2018 klokken 09:14, hvor hun havde en telefonsamtale med et familiemedlem.

Da hendes mand, den norske milliardær Tom Hagen, kom hjem fra arbejde klokken 13:00, var hun væk.

Efterfølgende krævede de ukendte gerningsmænd ti millioner norske kroner for et livstegn fra Anne-Elisabeth Hagen, svarende til 7,5 millioner danske kroner.

Det imødekom Hagen-familien, men familien modtog angiveligt aldrig noget livstegn.

Anne-Elisabeth Hagens familie tror fortsat, at hun kan være i live, mens politiet mere hælder til den overbevisning, at hun er død.

Politiet ønsker ikke at udtale sig om, hvilke gerningsmænd de eventuelt har i kikkerten.