Et af de helt centrale beviser i sagen om den forsvundne norske milliardærfrue Anne-Elisabeth Hagen, er det trusselsbrev, der blev fundet i hendes hjem.

Nu oplyser politiet for første gang detaljer om brevet - og konvolutten.

Det er nemlig lykkedes politiet at finde frem til, hvor konvolutten er blevet købt.

Det drejer sig om firmaet Clas Ohlson.

Det oplyser efterforskningsleder Tommy Brøske i en pressemeddelelse, som B.T. har modtaget.

»Politiets undersøgelser og efterforskning viser, at konvolutten, som fulgte trusselsbrevet, er produceret i Tyskland og er solgt hos Clas Ohlson,« fortæller han.

Papiret, som trusselsbrevet er skrevet på, er produceret på en papirfabrik i Portugal. Det stemmer overens med papir solgt hos Clas Ohlson.

»Vi kan ikke udelukke, at brevpapir med tilsvarende tekniske kvaliteter kan være solgt andre steder,« oplyser Tommy Brøske dog.

Både trusselsbrevet og konvolutten er blevet kriminalteknisk undersøgt.

Blandt andet for at finde tekniske spor.

»Af hensyn til efterforskningen vil vi ikke kommentere resultatet af disse undersøgelser nu,« fortæller Tommy Brøske i pressemeddelelsen.

Sidste livstegn fra 69-årige Anne-Elisabeth Hagen - der er gift med Tom Hagen, som er en af Norges rigeste mænd - var 31. oktober 2018 klokken 09:14, hvor hun havde en telefonsamtale med et familiemedlem.

Da Tom Hagen kom hjem fra arbejde klokken 13:00, var hun væk.

Tilbage lå en seddel med et krav om løsepenge og en trussel om, at Anne-Elisabeth ville blive udsat for skade, hvis Tom Hagen kontaktede politiet.

På grund af fundet af sedlen frygtede politiet længe, at der var tale om en kidnapningssag.

Den teori blev dog for nogle måneder siden ændret, da man nu i stedet formoder, at Anne-Elisabeth Hagen kan være blevet udsat 'for en alvorlig forbrydelse' og være blevet dræbt, og at sedlen kan være blevet efterladt for at forvirre efterforskningen.