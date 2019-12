Der var hævede hænder og vild jubel, da den norske milliardær Petter Stordalen i oktober annoncerede, at han havde købt Spies og søsterselskaberne Ving og Tjäreborg.

Men er det ikke alle, der har klappet i hænderne og lettet på hatten over milliardærens køb.

Direktøren i rejsekonkurrenten Apollo, Leif Vesle Larsen, går nemlig nu i kødet på Petter Stordalen og måden, hvorpå han sikrede sig ejerskabet i en af nordens største rejseselskaber.

Det skriver Svenska Dagbladet.

»Måden, som Ving blev købt på, giver en dårlig smag i munden,« siger Leif Vesle Larsen til det svenske medie, uden han i øvrigt kommer ind på, hvad Petter Stordalen har gjort galt.

Apollo-direktøren fortæller nemlig, at Apollo også selv var interesseret i at lægge et bud ind på Spies-imperiet, men at man aldrig fik muligheden.

Han hævder, at man flere uger før Petter Stordalens annoncering 30. oktober afsøgte muligheden for at overtage Ving, Spies og Tjäreborg.

Men kommunikationschef i Ving Norden oplyser til den norske version af Børsen, at der ikke er noget om sagen.

epa07959326 The Norwegian hotel tycoon Petter Stordalen (L) is presented as the new owner of the travel company Ving, formerly owned by Thomas Cook and Vings's CEO Johnny Nilsen; during a press conference at Ving's headquarters in Stockholm, Sweden, 30 October 2019. EPA/JANERIK HENRIKSSON SWEDEN OUT Foto: JANERIK HENRIKSSON Vis mere epa07959326 The Norwegian hotel tycoon Petter Stordalen (L) is presented as the new owner of the travel company Ving, formerly owned by Thomas Cook and Vings's CEO Johnny Nilsen; during a press conference at Ving's headquarters in Stockholm, Sweden, 30 October 2019. EPA/JANERIK HENRIKSSON SWEDEN OUT Foto: JANERIK HENRIKSSON

»Alle de 26, som viste interesse for Ving Norden, blev givet de samme forudsætninger i processen. Tidsrammen var den samme, og ingen blev nægtet at deltage,« siger kommunikationschef Fredrik Henriksson.

Petter Stordalen har ikke ønsket at svare på kritikken, skriver Børsen.no.

Under pressemødet, hvor han annoncerede sit køb af rejseselskaberne, var han til gengæld ikke bleg for at bruge mange og store ord.

»Ving gjorde alting rigtigt, Thomas Cook gjorde alt galt. Ving skal i fremtiden være Nordens bedste rejseselskab,« sagde Petter Stordalen blandt andet på pressemødet, der roligt kan kaldes for utraditionelt med den karismatiske nordmand, der blev mødt med klapsalver efterfølgende.