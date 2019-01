Kort før sin forsvinden fik norske Anne-Elisabeth Hagen en ny hundehvalp af racen Whippet.

Det lyder måske ikke som den mest opsigtsvækkende detalje i den mytiske kidnapningssag, men nu viser det sig, at hvalpen faktisk kan være et afgørende spor i sagen.

Lørdag er det nemlig kommet frem, at gerningsmændene som borførte den 68-årige milliadærfrue, havde låst hvalpen inde i et afsides rum, den dag Anne-Elisabeth forsvandt.

Det skriver den norske nyhedsmedie NRK.

Anne-Elisabeth Hagen skulle ifølge kilder være vild med hunde. Her ses hun sammen med parrets gamle hund. Kort før hun forsvandt havde de fået en ny hvalp af samme race. Foto: Privat/ NTB Scanpix Vis mere Anne-Elisabeth Hagen skulle ifølge kilder være vild med hunde. Her ses hun sammen med parrets gamle hund. Kort før hun forsvandt havde de fået en ny hvalp af samme race. Foto: Privat/ NTB Scanpix

En ekspert mener, at hunden, som er fundet og i god behold, derfor kan besidde vigtigt bevismateriale til opklaringen af sagen.

»Hvis gerningsmanden har håndteret hunden, så kan personens DNA have smittet over,« siger den pensionerede politimand Kittil Haugen til NRK.

Han har selv tidligere været både hundeføre og politihundeinstruktør.

Ifølge politiets hovedteori er den 68-årige kvinde blevet bortført mod sin vilje fra parrets hus i Lørenskog uden for Oslo om morgenen eller formiddagen den 31. oktober sidste år.

Den forsvundne kvinde, Anne-Elisabeth Hagen på 68 år, er gift med en af Norges rigeste mænd - forretningsmanden Tom Hagen - og der er fremsat et krav om løsepenge for at få hende tilbage i sikkerhed.10. januar 2019. Foto: Jens Astrup Vis mere Den forsvundne kvinde, Anne-Elisabeth Hagen på 68 år, er gift med en af Norges rigeste mænd - forretningsmanden Tom Hagen - og der er fremsat et krav om løsepenge for at få hende tilbage i sikkerhed.10. januar 2019. Foto: Jens Astrup

Ingen har set eller hørt fra Anne-Elisabeth Hagen siden.

Efterforskningen er i ti uger blevet hemmeligholdt for offentligheden, før politiet i onsdags stod frem på et pressemøde og fremlagde sagens omstændigheder.

På pressemødet kunne politiinspektør Tommy Brøske oplyse, at der i parrets hus er blevet fundet et brev, hvor der både fremgår trusler og instrukser til, hvordan et større pengebeløb skal overføres via en anonym kryptovaluta.

Der var ingen tegn på indbrud i hjemmet.

Tom og Anne-Elisabeth Hagen havde lige fået en ny hundehvalp af racen Whippet, som I kan se på billedet, da hun forsvandt. Foto: OLI SCARFF/Ritzau Scanpix Vis mere Tom og Anne-Elisabeth Hagen havde lige fået en ny hundehvalp af racen Whippet, som I kan se på billedet, da hun forsvandt. Foto: OLI SCARFF/Ritzau Scanpix

Den lille Whippet-hvalp er derfor væsentlig i sagen, da ægtemanden Tom Hagen om eftermiddagen den 31. oktober kom hjem til et tomt hus, og først derefter fandt parrets hund i et aflukket rum.

Det lader altså til, at gerningsmanden eller -mændene bevidst aktivt har skilt sig af med hunden, da de tog Anne-Elisabeth.

Kittil Haugen mener derfor, at det vil være oplagt at tjekke hunden for DNA-spor, da gerningsmændene må have rørt ved hunden, idet de flyttede den ind i rummet.

Politiinspektør Tommy Brøske vil hverken be- eller afkræfte, at hunden er blevet undersøgt for DNA-spor, men han fortæller, at der er blevet foretaget omfattende kriminaltekniske undersøgelser i sagen.