En sen natflyvning i en helikopter endte torsdag i en tragisk ulykke med syv dræbte, herunder den amerikanske milliardær Chris Cline og hans datter.

Hidtil har det været uklart, hvorfor de syv steg til vejrs klokken to om natten fra rigmandens private ø ud for Floridas kyst, men en ven af familien giver nu svaret.

22-årige Kameron Cline var med sin far og en gruppe venner i helikopteren, da den af endnu uvisse årsager styrtede i havet.

Ifølge familievennen Lauree Simmons skyldtes den fatale flyvetur, at den unge milliardærdatter var blevet pludselig syg.

Delaney Wykle og Kameron Cline blev begge dræbt ved helikopterstyrtet. Foto: Facebook Vis mere Delaney Wykle og Kameron Cline blev begge dræbt ved helikopterstyrtet. Foto: Facebook

Hun skulle have fejret sin fars 61-års fødselsdag om fredagen.

Men da hun blev dårlig under opholdet på den lille, private ø, blev det øjensynligt besluttet at haste hende til et hospital på fastlandet.

Det er tidligere kommet frem, at der ikke blev givet nogen anmodning om tilladelse til at lette.

Begivenhedernes gang peger på, at det kan skyldes, at helikopteren i al hast er fløjet mod Fort Lauderdale, hvor den 22-årige kunne få behandling.

Syv mennesker blev dræbt, da en helikopter torsdag styrtede ned ved Bahamas. Vis mere Syv mennesker blev dræbt, da en helikopter torsdag styrtede ned ved Bahamas.

Men da helikopteren ikke nåede byen, der ligger nord for Miami på Floridas østkyst, slog familien alarm.

Tre af Kameron Clines venner Jillian Clark, Brittney Searson og Delaney Wykle blev også dræbt i ulykken.

Kvinderne var i alderen 21 til 22 år.

Det har siden vist sig, at helikopteren er styrtet i havet ganske kort efter, at den lettede, skriver New York Post.

My deepest sympathies go out to the family and friends of great businessman and energy expert Chris Cline, his wonderful daughter, Kameron, and their friends, on the tragic accident which took place in the Bahamas. The great people of West Virginia will never forget them! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) July 6, 2019

Vraget blev fundet på bunden af havet omkring tre kilometer fra Chris Clines ø.

Milliardæren, der har tjent sin formue i kulindustrien og ejer flere guldminer i både Illi​nois og Canada, var ifølge Forbes god for 1,8 milliarder dollar.

Den amerikanske præsident, Donald Trump, har på Twitter givet udtryk for sin medfølelse med familien.

‘Min dybeste sympati går ud til familien og vennerne til den store forretningsmand og energiekspert, Chris Cline, hans vidunderlige datter Kameron samt deres venner,’ skriver præsidenten blandt andet.