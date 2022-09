Lyt til artiklen

Milliardærarvingen og læreren Eliza Fletcher forsvandt sporløst efter en tidlig morgenløbetur i byen Memphis i Tennessee.

Siden da har politiet efterlyst hende med navn, billede samt et foto af den bil, som man mener var en del af bortførelsen.

Nu har man anholdt en person i sagen samt fundet den eftersøgte bil. Det skriver Sky News og New York Post. Men der er stadig intet spor af Eliza Fletcher.

34-årige Fletcher blev tvunget ind i en mørk bil. Hendes smadrede telefon og vandflaske blev opdaget i nærheden.

På et pressemøde lørdag sagde politiet, at de har beviser via overvågning, som hævede sagens prioritetsniveau fra en forsvundet person til en bortførelse.

Lørdag aften blev betjente set gennemrode en McDonald's-container som et led i eftersøgningen

En beboer i området omkring McDonald's fortalte KWAM: 'De bankede på døre til huse med overvågningskameraer for at se, om vi havde noget nyttigt på vores optagelser. De fortalte os, at vi skulle gennemgå vores optagelser fra i går kl. 04.30 til 06.30 og sende dem noget værdifuldt via et telefonnummer, de efterlod hos os.'

Hendes familie har nu tilbudt en dusør på knap 375.000 kroner for information, der fører til hendes tilbagevenden.

Fletchers bedstefar var hardwaremogulen Joseph Orgill III, som grundlagde den private familievirksomhed, Orgill Inc., som beskæftiger 5.500 mennesker og sælger for tre milliarder dollar årligt.