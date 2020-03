Mangemilliardæren Kjell Inge Røkke er klar til at sende samtlige sine 6.000 ansatte i Norge hjem - uden løn.

Det sker som en konsekvens af landets nedlukning på grund af coronavirussen.

»Vi har projekter, men følgevirkningerne af corona-krisen slår hårdt, og vi ved ikke, hvad konsekvenserne bliver,« siger kommunikationschef Ivar Simensen fra det Røkke-ejede Aker Solutions til VG.

Han bekræfter, at alle selskabets 6.000 ansatte har fået en såkaldt permitteringsvarsel.

Det betyder, at en arbejdsgiver midlertidigt kan fritage en medarbejder fra jobbet og sende vedkommende hjem. Altså uden løn.

Medarbejderen er dog stadig ansat, og tilstanden er således midlertidig og kan vel sammenlignes med en form for tvungen orlov.

»Hvor mange, vi vil få behov for at permittere, er for tidligt at sige noget om. Vi kigger på konsekvenserne for vores projekter i øjeblikket,« siger kommunikationschefen.

I Norge er mere en 1.100 testede positive for coronavirus, mens tre er døde. Følg B.T.s liveblog om coronavirussen her

Aker Solutions er en olieservicevirksomhed, der ifølge Finans står for ingeniørtjenester, produkter og vedligehold inden for olieindustrien.

61-årige Kjell Inge Røkke er en af Norges rigeste mænd. Han grundlagde sin formue inden for fiskeribranchen, men har siden spredt sig over over mange brancher: offshore, skibsværfter og olieindustrien.

Ifølge norske Kapital er hans formue på 25 milliarder kroner, mens Forbes opererer med en formue på små 15 milliarder kroner. Han er Norges femterigeste.

Aker Solutions har i alt 16.000 ansatte i 20 lande.