Lyt til artiklen

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

De, der har været på skiferie, ved, hvor vigtig en del afterski er af oplevelsen.

Og for de skiglade, der besøger Hafjell i Norge, finder det sted på det ikoniske afterski-sted Gaiastova.

Men det kan snart være fortid. For bygningerne skal jævnes med jorden. I hvert fald hvis det står til den norske milliardær Jørgen Dahl.

Det skriver Kapital.

Jørgen Dahls drøm er at bygge et kæmpehotel der, hvor Gaiastova, som han ejer, står i dag. Et hotel med flere hundrede værelser, restauranter, butikker, multihal med spa, pool, padel, tennis, bowling og golfsimulator.

Men hvis dette skal blive en realitet, må Gaiastova, som udover at holde afterski også består af et servicecenter med catering og butikker og lejligheder, sandsynligvis lade livet.

Han købte Gaiastova for 20 år siden. Bygningen blev bygget i 1994 til vinter OL. Hans drøm med det nye superhotel er at gøre Hafjell til en helårsdestination, og lokale aktører er da heller ikke fuldstændig afvisende.

»Der er både fordele og ulemper, som jeg ser det,« siger Anette Mellbye, formand for Hafjelltoppen Velforening, til det norske Børsen.

Da det nye superhotel også vil brede sig til jorde, som de ejer, skal de også med ind over et eventuelt byggeri.

Hun mener dog, at der skal lægges op til et mindre hotelbyggeri end det, som Jørgen Dahl har planlagt.

Milliardæren er ikke den eneste, som drømmer om at bygge i området.

»Den anden vil bygge på en skråning, hvor der nu er uberørt natur uden infrastruktur. Ingen vej, vand, spildevand, ingenting. Det har vi protesteret imod,« forklarer Anette Mellbye.