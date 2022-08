Lyt til artiklen

Vil du lytte til artiklen? Køb et Digital Plus-abonnement og lyt med det samme. Køb nu Allerede abonnement? Log ind

Vil du lytte til artiklen? Køb et Digital Plus-abonnement og lyt med det samme. Køb nu

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

Det blev kaldt den største sag om skattesvindel mod et enkeltindivid nogensinde i USA.

Nu er Robert Brockman død, inden han nåede at blive stillet for en dommer.

Den 81-årige IT-milliardær var mistænkt for at have snydt de amerikanske skattemyndigheder for over to milliarder dollar, mens han var direktør i selskabet Reynolds & Reynolds.

Derudover skulle han have gjort sig skyldig i svindel og hvidvask af penge, skriver NBC News.

Tiltalen mod ham er på hele 39 punkter, og ifølge den skulle Brockman blandt andet have kontrolleret et avanceret net af udenlandske selskaber og bankkonti.

Han menes også at have gemt penge i skattely som Bermuda og Schweiz.

»Hvis vi ser bort fra summen, har jeg aldrig set et grådighedsmønster eller et lignende forsøg på at skjule noget som dette i mine 25 år som agent.«

Sådan sagde Jim Lee, chef for en specialefterforskningsenhed hos de amerikanske skattemyndigheder til pressen, da sagen blev kendt for offentligheden i 2020.

Billionaire Robert Brockman, who was indicted in what has been called the largest ever tax evasion case against an individual in the United States, has died. He was 81. https://t.co/GdfsKL0eR2 — NBC News (@NBCNews) August 6, 2022

Men sagen mod Brockman var også spektakulær af en anden grund:

Hans hans forsvarer hævdede nemlig, at han ikke kunne møde op i retten, fordi han var dement.

Myndighederne mente dog, at sygdommen var en løgn, der skulle forsøg at for, at milliardæren klarede frisag.

Godt nok havde fire forskellige læger givet ham diagnosen, men de var alle knyttet til Baylor College of Medicine i Houston, som Brockman havde doneret over 25 millioner dollar til.

De hæftede sig blandt andet ved, at Brockman først begyndte at samle dokumentation for sin påståede sygdom, da han kom i skattemyndighedernes søgelys i 2018.

En dommer fandt ikke, at der var noget i vejen med Brockmans mentale helbred og krævede, at han stillede op.

Retssagen var berammet til februar næste år.

Det bliver der imidlertid ikke noget af nu.

Brockmans advokat Kathy Keneally bekræfter dødsfaldet overfor de amerikanske medier. Det fremgår dog ikke, hvad den aldrende rigmand er død af.