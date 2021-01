Det sydkoreanske milliardær Jay Y. Lee er blevet idømt en fængselsdom på 2,5 år.

Han er mandag blevet fundet skyldig i underslæb og bestikkelse.

Jay Y. Lee er topchef hos verdens største elektronikfirma Samsung, og dommen kaster ifølge flere medier Sydkoreas mest værdifulde selskab ud i en kæmpekrise.

»Med Lee i fængsel ser der ud til at være mange bump på vejen forude for Samsung,« siger Chung Sun-sup fra Chaebul.com, der analyserer store virksomheder, til Bloomberg.

Andre medier beskriver, hvordan Samsung nu kan ende i et ledelsesmæssigt »vakum«, fordi Jay Y. Lees far og bestyrelsesformand for Samsung, Lee Kun-hee, døde i oktober sidste år.

CNN fortæller samtidig, at Samsung-aktien er dykket med 3,8 procent mandag morgen, efter at dommen blev fældet.

Det er ikke første gang, at 52-årige Jay Y. Lee bliver dømt i retten.

Også i 2017 blev han dømt skyldt i underslæb og bestikkelse i en sag, der endte med at fælde den tidligere sydkoreanske præsident Park Geun-hye – han har fået 20 års fængsel. Dengang fik Samsung-bossen en dom på fem års fængsel, men han afsonede kun et år, fordi højesteret omstødte og suspenderede dommen. I stedet skulle sagen gå om.

Og det er i den forbindelse, at Jay Y. Lee nu igen er dømt skyldig. Han skulle blandt andet have tilbudt heste og betaling til en ven af den tidligere præsident for at sikre sig opbakning til at besidde topjobbet i Samsung.

»Det er meget beklageligt, at Samsung, landets førende selskab og en stolt global innovatør, gentagne gange er involveret i kriminalitet, hver gang der er et politisk magtskifte,« står der i dommen.

Jay Y. Lee er det navn, som Samsung-arvingen har valgt at bruge i professionelle sammenhænge i vestlige lande. Han er født med navnet Lee Jae-yong.