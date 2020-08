Nicolai Tangen kan som planlagt tiltræde post som chef i oliefond efter at have afviklet ejerskab i hedgefond.

Den norske finansmand Nicolai Tangen har afviklet sit ejerskab i hedgefonden AKO Capital og kan dermed tiltræde stillingen som topchef for den norske oliefond 1. september.

Det oplyser chef for den norske centralbank Øystein Olsen på et pressemøde mandag aften.

Oliefonden, der forvalter den norske stats milliardindtægter fra salg af olie og gas, har været kastet ud i en krise omkring valget af Nicolai Tangen som den kommende topchef.

Tangen er en af Norges rigeste mænd, og hans ejerandel i fonden AKO Capital har været genstand for stor kritik - ikke mindst i det norske Storting.

Her har tingets finansudvalg blandt andet kritiseret det forhold, at Tangens ejerandel i fonden kan udgøre en interessekonflikt, når han tiltræder posten som topchef i oliefonden.

Nu er Tangens kontrakt dog blevet genforhandlet, og det indebærer blandt andet, at han opgiver sin ejerandel i fonden.

På et pressemøde mandag aften siger Nicolai Tangen, at det ikke har været nogen nem beslutning at afvikle sit ejerskab i AKO Capital.

- Hvis du havde fortalt mig i december, at det var det, som skulle til, havde jeg nok ikke søgt jobbet. Så var jeg nok ikke gået til den jobsamtale, siger han.

Parterne har siddet i krisemøde siden klokken 14 på hovedkonteret i Norges Bank.

Finansminister Jan Tore Sanner er glad for, at der er fundet en løsning.

- Jeg er glad for, at Nicolai Tangen og hovedbestyrelsen i Norges Bank hurtigt er kommet frem til en løsning, som efter min mening lever op til Stortingets retningslinjer, siger han.

