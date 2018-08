Milliardær og kunstner David Mugrabi skal skilles fra sin kone, efter hun opdagede en video af Mugrabi og en anden kvinde hygge sig uden tøj på. Videoen blev filmet af parrets barnepige, mens hans kone, Libbie, og deres to børn ikke var hjemme. Det skriver Page Six.

Efter Libbie så videoen, valgte hun at konfrontere kvinden og gøre brug af sin mands 'gode idé.' Hun bad barnepigen dokumentere konfrontationen på video.

Kunstnerens familie ejer kunst for over fem milliarder dollars, men ifølge Libbie nægter Mugrabi at give hende en del af formuen. Det afviser Mugrabis advokat, Lois Liberman:

»Mr. Mugrabi vil meget gerne støtte sine børn. Han vil gerne sikre sig, at de har et sted at bo, både når de er hos deres mor og hos deres far,« siger Liberman til Page Six.

Desuden førte en skulptur af kunstneren Keith Haring til et mindre slagsmål mellem parret. Skulpturen er mere end 500.000 dollars værd, og Libbie mente, at den tilhørte hende. Det var Mugrabi ikke enig i.

Politiet mødte op på stedet, men ingen blev anholdt. Dog har Libbie efterfølgende søgte om beskyttelse hos Manhattan Family Court, som udøver retshjælp for familier.