Den amerikanske milliardær Christopher Cline og seks andre personer mistede livet, da den helikopter, de sad i, styrtede ned.

Helikopteren var torsdag på vej fra Bahamas til Fort Lauderdale i Florida, da den forulykkede kort efter, at den var lettet.

Det skriver flere lokale medier, blandt dem Register Herald.

Styrtet skete ud for Big Grand Cay øen på Bahamas, hvor milliardæren angiveligt havde fejret sin fødselsdag.

Today we lost a WV superstar and I lost a very close friend. Our families go back to the beginning of the Cline empire - Pioneer Fuel. Chris Cline built an empire and on every occasion was always there to give. What a wonderful, loving, and giving man. — Governor Jim Justice (@WVGovernor) July 5, 2019

Det er endnu uvist, hvad der gik galt.

Syv amerikanere - fire kvinder og tre mænd mistede livet.

Guvernøren i Christopher Clines hjemstat West Virginia bekræfter på Twitter, at en af de dræbte er den 62-årige milliardær.

'I dag har vi mistet en superstar, og jeg mistede en meget nær ven,' skriver Jim Justice og fortsætter:

'Hvilken skøn, kærlig og givende mand.'

En af hans døtre menes også at være blandt de omkomne.

Ifølge Forbes var Cline god for 1,8 milliarder dollars.

Han har tjent sin formue i kulindustrien, og han ejer flere guldminer i både Illi​nois og Canada.