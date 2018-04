Koncerndirektøren for en af Tysklands store dagligevarekoncerner er forsvundet under en skiferie i Matterhorn på grænsen mellem Schweiz og Italien.

Karl-Erivan Haub, der er administrerende direktør for Tengelmann, er ikke set siden søndag morgen, skriver den schweiziske avis Blick.

En talskvinde fra virksomheden, der blandt andet står bag supermarkedskæden Kaiser's, bekræfter, at den 58-årige Karl-Erivan Haub er forsvundet.

»Søgningen er i fuld gang, og vi gør alt, hvad vi kan for at finde ham,« siger talskvinden ifølge den tyske tv-station n-tv.

Ifølge Blick var det familien, der slog alarm, da Karl-Erivan Haub ikke vendte tilbage på hotellet på et aftalt tidspunkt. Der er ifølge avisen udlovet en dusør til den eller de, der finder Karl-Erivan Haub. En eftersøgning med helikopter i området gav ikke noget resultat. Hans mobiltelefon virkede frem til lørdag aften, men siden har den været tavs.

Selv om uret tikker, håber hans bror fortsat at finde ham.

»Min bror er en meget erfaren skiløber og bjergbestiger, så på trods af den tid der er gået, håber vi stadig at finde ham snart,« skriver Christian Haub i et brev til de over 4.000 medarbejdere.

Her lægger han ikke skjul på, at virksomheden drives videre uanset resultatet af eftersøgningen.

»Ikke desto mindre forbereder vi os på et langvarigt fravær af min bror. Selvfølgelig har vores familie forberedt en sådan situation. Virksomheden vil fortsætte med at blive drevet i god ro og orden,« hedder det i brevet, som den tyske erhvervsavis Handelsblatt har offentliggjort.

Siden 2010 har Karl-Erivan Haub sammen med Christian Haub stået i spidsen for Tengelmann, der er er blandt de største 500 familieejede virksomheder i Tyskland. Hans personlige formue kendes ikke eksakt, men familien var ifølge Blick god for 26 milliarder kroner i 2014.