Tesla-milliardæren Elon musk har længe været i konkurrence med Amazon-grundlæggeren Jeff Bezos om deres planer om at erobre rummet. Og nu er kampen altså blusset op igen.

Denne gang på Twitter, hvor et meme har fået Elon Musk til at kommentere 'haha' under et meme, der er blevet offentliggjort på Twitter.

Det skriver Insider.

Bezos har nemlig planlagt, at han den 20. juli skal flyve ombord på New Shepard, et rumfartøj fra hans firma Blue Origin.

Haha — Elon Musk (@elonmusk) July 17, 2021

Og det er netop denne flyvning, der er omdrejningspunktet for memet.

Memet viser Bezos tale med Musk om hans flyvning, men med deres ansigter overlejret på et populært meme-format af Anakin Skywalker og Padme fra 'Star Wars: Episode II - Attack Of The Clones'.

Memet gør grin med det faktum, at Jeff Bezos flyvning vil være »sub-orbital«, hvilket betyder, at den kun lige rører ved kanten af rummet, før den kommer tilbage til ned Jorden i stedet for at gå i kredsløb.

Bezos fly er planlagt til at flyve lige over Kármán-linjen, en imaginær linje over havets overflade, som nogle bruger til at definere grænsen mellem jordens atmosfære og rum.

Flyvningen skal tage cirka 11 minutter, hvor Bezos og de andre passagerer vil opleve cirka tre minutters vægtløshed.

Musk og Bezos har haft en langvarig rivalisering, da de begge ejer rumforskningsfirmaer.

Blandt andet har Musk tidligere kaldt Bezos rumfirma for en kopi og gjort nar af selskabets foreslåede månelandinger.

Musks firma SpaceX har selv et mål om en dag at transportere mennesker til Mars.