7,6 milliarder dollar på blot 10 dage.

Så meget og så hurtigt er den amerikanske forretningsmand Carl Icahns formue skrumpet, skriver Finans.dk.

I starten af maj var milliardæren god for omkring 18,3 milliarder dollar eller 125 milliarder kroner.

12. maj – 11 dage senere – var hans formue på sølle 10,7 milliarder dollar.

Ifølge magasinet Forbes og Reuters skyldes den dramatiske ændring en rapport fra det amerikanske analysefirma Hindenburg Research.

Den anklager Icahn Enterprises for at drive en 'ponzi-lignende' forretning. Anklager, som har fået firmaets aktier til at falde med 30 procent.

Ponzi er et begreb for svindel, hvor eksisterende investorer modtager afkast fra indskud betalt af nye investorer. Altså en form for pyramidespil. På den måde ser det ud til, at afkastet kommer fra salg af produkter.

Hindenburg skriver også i sin rapport, at Icahn Enterprises overdriver værdien af både sine aktier og private aktiver.

Den 87-årige Carl Icahn er tidligere rådgiver for Donald Trump og kendt som en af Wall Streets mest succesfulde investorer.

Han er langt fra den første, som Hindenburg kaster et kritisk blik på.

I februar blev en af verdens rigeste mænd, Gautam Adanis, anklaget for kæmpesvindel.

Han mistede 246 milliarder på én måned.