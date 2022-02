Den berømte fastfoodkæde McDonald's bryder sit løfte om dyrevelfærd.

Sådan lyder kritikken fra den 86-årige amerikanske milliardær Carl Icahn.

I et interview med det amerikanske medie Bloomberg går Carl Icahn efter struben på fastfoodkæden med en skarp kritik af dens håndtering af de svin, der blandet andet bruges til burgere.

»Jeg bliver meget følelsesladet af at tænke på de her dyr og den unødvendige lidelse, de gennemgår,« siger milliardæren.

Samtidig løfter Carl Icahn sløret for, at han i 2012 var drivkraft bag McDonald's løfte om at stoppe med at købe svineprodukter fra producenter, hvor dyrene bliver opbevaret i trænge drægtighedsbokse.

På McDonald's hjemmeside kan man læse, at de stiller store krav til deres leverandører om ordentlige forhold for dyrene.

Samtidig oplyser de, at mange af deres svineleverandører har udfaset brugen af drægtighedsbokse.

Men det lever stadig ikke op til McDonalds løfte, mener Carl Icahn.

Derfor truer dyrerettighedsforkæmperen nu med at afsløre navnene på de ansvarlige i McDonald's.

»Vi vil kæmpe imod det, så meget vi overhovedet kan. Vi er 90 procent fra at opstille en liste,« raser Carl Icahn.