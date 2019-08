Amerikaneren Jeffrey Epstein var anklaget for menneskehandel og alvorlige overgreb mod mindreårige piger.

Den amerikanske milliardær Jeffrey Epstein er lørdag fundet død i sin fængselscelle på Manhattan.

Det rapporterer adskillige amerikanske medier.

66-årige Epstein hængte sig selv og blev fundet død omkring klokken 07.30 lørdag morgen lokal tid. Det oplyser unavngivne embedsmænd, skriver The New York Times og flere andre medier.

Epstein sad i Manhattan Correctional Center og var anklaget for menneskehandel og overgreb mod adskillige mindreårige piger.

Den højtprofilerede sag mod Epstein fik i juli USA's daværende beskæftigelsesminister, Alexander Acosta, til at træde tilbage.

Acostas afgang kom, efter at han havde været under kraftig kritik for et forlig, han som statsanklager for 11 år siden indgik i en sag mod Epstein.

Epstein slap dengang med 13 måneders fængsel for en relativt mild anklage. Milliardæren stod ellers over for en række anklagepunkter, der potentielt kunne have givet ham fængsel på livstid.

Dommen betød dog, at han stod registreret som sexforbryder.

Epstein, der blev anholdt 6. juli, var igen anklaget for menneskehandel og alvorlige overgreb mod flere mindreårige piger. De yngste af dem var 14 år.

Epstein risikerede at blive idømt 45 års fængsel, hvilket i praksis ville være en livstidsdom for den 66-årige rigmand.

Han blev sidst i juli fundet bevidstløs i sin celle med mærker om halsen efter et formodet selvmordsforsøg.

Epstein udnyttede seksuelt mindreårige piger i sine hjem på Manhattan og i Palm Beach i Florida, mener anklagerne. De siger, at han "udmærket var klar over, at mange af ofrene var mindreårige".

Pigerne blev angiveligt betalt hundredvis af dollar for at give ham massage, udføre seksuelle handlinger og til at rekruttere flere piger, lyder det.

/ritzau/AFP