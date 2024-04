Sagen om den tysk-amerikanske milliardær Karl-Erivan Haug tager hele tiden nye drejninger.

Den dengang 58-årige Haub forsvandt sporløst under en skitur i de schweiziske alper i 2018. Tre år senere blev han erklæret død – uden at være blevet fundet.

Nu har statsadvokaten i Köln sat den yngre bror, Christian Haub, under massiv efterforskning for at have afgivet en falsk erklæring i forbindelse med afgørelsen, hvor Karl-Erivan blev erklæret død.

Christian Haub er i dag topchef i Tengelmann-koncernen, som indtil 2018 blev ledet af manden, der i sin tid var en af ​​Tysklands rigeste, hans storebror Karl-Erivan Haub.

Gennem årene har der konstant været rapporter i de tyske medier om, at Karl-Erivan Haub angiveligt opholder sig i Moskva.

Muligvis med sin elskerinde – en kvinde, der siges at have forbindelser til den ussiske efterretningstjeneste.

Med ski i den ene hånd og stænger i den anden på vej til skituren, han aldrig ville vende tilbage fra i 2018. Dette er det sidste kendte billede af milliardæren Karl-Erivan Haub

Statsadvokat Ulrich Bremer siger til det norske nyhedsbureau DPA, at efterforskningen er blevet åbnet som følge af en anmeldelse.

Heri hævdes det, at Christian Haub havde nylige billeder af sin bror, samtidig med at han i retsforklaringen forklarede, at han ikke havde pålidelige beviser for, at hans bror stadig var i live, skriver Die Zeit.

»Sagen er under efterforskning,« siger Bremer, der minder om, at alle er uskyldige, indtil det modsatte er bevist.

Christian Haubs advokat, Mark Binz, afviser påstandene om falsk vidneudsagn.

»Selvfølgelig er der ingen sandhed i det her. Indtil for få uger siden mente statsadvokaten også det samme og afviste derfor en undersøgelse,« siger han.

Spørgsmålet er dog, om Karl-Erivan Haub kan have iscenesat sin forsvinden og forfalsket sin egen død.

Rapporter i de tyske medier om, at milliardæren skulle være blevet observeret i Moskva, peger under alle omstændigheder i den retning.

Ugebladet Stern har hævdet at have overvågningsbilleder, der viser Haub i Moskva i 2021. Magasinet skal have fået adgang til disse via en kilde med tilknytning til den russiske efterretningstjeneste FSB.

RTL-journalist Liv von Boetticher hævder at gøre det samme.

»I efteråret 2022 fik jeg adgang til billeder, der viser Karl-Erivan Haub i Moskva i februar samme år. Så vidt jeg ved, er disse billeder for Christian Haub og to lejede efterforskere ikke nye,« siger hun til den tyske avis Capital.

Mysteriet stopper ikke der.

For Haub var en erfaren skiløber, og eksperter har vurderet risikoen for at komme ud for en ulykke i det pågældende område til under 5 procent.

Haub skal i flere år have haft regelmæssig kontakt med en 'Veronika E', en russisk kvinde med tilknytning til FSB.

Han siges at have ringet til hende et dusin gange de sidste par dage før hans forsvinden, inklusive aftenen før.

Haub havde angiveligt også planer om at etablere butikker i Rusland.