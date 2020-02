Den sidste besked fra dem, der påstår at have kidnappet milliardær-konen Anne-Elisabeth Hagen, fik hendes mand, Tom Hagen, til at betale et millionbeløb nærmest med det samme.

»Tom, er du klar til at forhandle nu? Forstår du, at hvis du fucker med os, så laver du en brøler.«

Sådan skulle der blandt andet stå i brevet ifølge oplysninger det norske medie VG har fået gengivet fra personer, der har læst det.

Det er det første brev, familien modtager i over fem måneder. Tom Hagen modtog det den 8. juli.

I brevet står der også noget om Anne-Elisabeth Hagens helbred. Der står blandt andet, at hun stadig er i live.

Og det har altså fået den norske milliardær til at gå imod politiet anbefalinger og overføre et beløb til de formodede kidnappere.

Brevet skulle være skrevet på flere forskellige sprog, der var blandet sammen for at gøre det svært at læse.

Kilder oplyser til VG, at man i politiet har haft lingvister til at undersøge brevet. De har dog ikke nået nogen konklusion.

Samtidig er brevet ikke af samme karakter, som det familien modtog den 31. oktober 2018. Her skrev de formodede kidnappere blandt andet:

'Hvis du sætter penge over Anne Elisabeths liv, så vil vi lægge en video op på internettet af hendes sidste minutter. Nogen vil sikkert finde den og vise det til dig.'

Politiet undrer sig også, at der er gået så lang tid mellem de to breve.

Anne-Elisabeth Hagen forsvandt fra deres hjem den 31. oktober 2018.