Stordonor gav kampagne for brexit oplysninger fra hans forsikringsselskab til brug ved folkeafstemning.

Efterspillet fra Storbritanniens folkeafstemning om et exit fra EU fortsætter tirsdag, hvor en stordonor til en af kampagnerne for at forlade EU er blevet idømt en bøde for ulovlig brug af oplysninger om kunder i donorens forsikringsselskab.

Arron Banks, der står bag forsikringsselskabet Eldon Insurance, var en af de store donorer bag kampagnen Leave. EU.

Kampagnen var en af to store formelle kampagner for at stemme Storbritannien ud af EU.

Ifølge en informationskommission i Storbritannien har Banks tilladt Leave. EU at bruge oplysninger, som Eldon Insurence har indsamlet med henblik på at sælge og sammensætte forsikringer.

Dermed har de potentielle kunder og kunder ikke givet Eldon Insurence lov at bruge dem i en politiske sammenhæng ifølge kommissionen.

Derfor har den idømt Eldon Insurence og kampagnen 60.000 pund hver. Derudover får Leave. EU yderligere en bøde på 15.000 pund for et andet brud på datasikkerhed.

Dermed er de to tilsammen blev idømt bøder for et beløb, der svarer til en 1,15 millioner danske kroner.

En undersøgelse af om det sociale medie Facebook har forbrudt sig mod reglerne er blevet overgivet til de irske myndigheder, da det er hjemland for Facebooks europæiske hovedsæde.

Samtidig oplyser kommissionen, at der stadig foregår en undersøgelse af, hvordan kampagnen for at Storbritannien skulle blive i EU, håndterede sine oplysninger, og hvor de kom fra.

Folkeafstemningen endte med, at et flertal stemte for at forlade EU.

/ritzau/Reuters