En diamanthandler med milliardærstatus fra Antwerpen, Belgien, er død under en operation, der skulle gøre hans penis større, på en klinik i den franske hovedstad, Paris.

Han fik simpelthen et hjertetilfælde, bedst som der var gang i operationen. Det skriver avisen New York Post.

Den 65-årige israelsk-belgier Ehud Arye Laniado døde af komplikationer under kirurgens indgreb, ifølge lokale medier.

Han fik et dødeligt hjerteanfald kort efter have fået et ukendt middel indsprøjtet i sin penis.

Ehud Arye Laniado. Vis mere Ehud Arye Laniado.

Ifølge den engelske avis The Sun, der citerer belgiske aviser, led Laniado af det såkaldte Napoleonkompleks - der betød, at han var meget optaget af sin beskedne størrelse.

En af Laniados gamle venner, som vil være anonym, fortæller, at han var kendt som 'argentineren' i sit firma, Omega Diamonds, fordi han lignede en tangodanser.

Han fokuserede altid på sit udseende og på, hvordan andre opfattede ham, siger en ven til den belgiske avis VGA.

For eksempel tjekkede han sin bankkonto flere gange om dagen - bare for at få det bedre med sig selv!

»Det viser sig, at han havde et stort talent,« forklarede en ven.

»På internationalt plan var han en af de største eksperter i at vurdere prisen på rå diamanter.«

Ehud Arye Laniado ejede et af de dyreste penthouses i Monaco til en værdi af over 260 millioner kroner.

Han ejede også et hus i den fashionable forstad til Los Angeles, Bel Air, hvor han elskede at drikke Chateau Margaux med modeller og kendte.

Ifølge lokale medier gik Laniado aldrig på universitetet.

Han startede derimod sin karriere som massør på et Hilton-hotel i Tel Aviv.

Hans samlede værdier er ikke kendt, men han er blevet dømt til at betale godt fem milliarder dollar i bøde til de belgiske skattemyndigheder for skatteunddragelse.

Hans firma bekræfter dødsfaldet onsdag: 'Farvel til en visionær forretningsmand,' hedder det på Omega Diamonds hjemmeside.