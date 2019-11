14 år som par og ni år som ægtefolk.

Så længe nåede milliardæren og Spies-ejeren Petter Stordalen at være gift med Gunhild Stordalen.

Parret offentliggjorde skilsmissen for få dage siden gennem en pressemeddelelse, og nu sætter de ord på.

Det skriver norsk TV2.

»Tusinde tak for alle de venlige beskeder, for støtten og omtanken de sidste par dage. Det varmer. Det går fint med os begge,« skriver Petter Stordalen på sin Instagram-konto.

Den 56-årige milliardær har tjent sin formue på investeringer i flere brancher herunder hoteller, shoppingcentre og ejendomme.

Det var desuden ham, der købte 40 pct. af Thomas Cooks nordiske forretning, som han dermed reddede fra konkurs.

Allerede før han kunne skrive 'rejsekonge' på sit cv, ejede Petter Stordalen en af Nordens største hotelkæder, Nordic Choice Hotels, med over 170 hoteller og 10.000 ansatte.

Vis dette opslag på Instagram Tusen takk for alle hyggelige meldinger, støtte og omtanke de siste dagene. Det varmer. Det går fint med oss begge. Et opslag delt af Petter A. Stordalen (@petterstordalen) den 12. Nov, 2019 kl. 2.59 PST

Den 56-årige hotelkonge og hans kone, den 40-årige miljøforkæmper og tidligere model Gunhild Stordalen, mødte hinanden i 2005 og blev gift i 2010.

Gunhild Stordalen, der sidder i bestyrelsen i flere forskellige miljøorganisationer herunder GreeNudge, hvor hun er CEO, fortæller, at de to stadigvæk har et godt forhold til hinanden:

»Vi går hver vores vej, men vi vil altid støtte hinanden som bedste venner,« skriver hun på sin Instagram-profil.

Årsagen til bruddet skal ifølge norsk TV2 findes i, at de begge har travlt i deres arbejdsliv, og at de derfor har valgt at lægge deres fulde fokus på de projekter, de brænder for.