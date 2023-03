Lyt til artiklen

Bankverdenen er hårdt ramt for tiden.

Med Silicon Valley Banks kollaps blev der sendt rystelser gennem de finansielle markeder. Som om det ikke var nok, så var gigantbanken Credit Suisse pludselig også på slingrekurs og tabte på én dag en fjerdedel af sin værdi. Dette bredte sig ned igennem systemet, og flere små banker måtte dreje nøglen om, mens flere andre kæmper for livet.

Blandt dem er First Republic (FRB), som holder til i San Francisco. Flere store banker er dog gået sammen om at redde den. Det er dog ikke en god idé, hvis man spørger milliardæren og hedgefond-bestyreren Bill Ackman, som har tjent sine mange penge på Wall Street.

»At øge risikoen for finansiel smitte for at opnå en falsk følelse af sikkerhed ved FRB er en dårlig idé,« skriver han i et længere opslag på Twitter, hvor han også mener, at bankerne er blevet presset til at hoste op med 30 milliarder dollar (209 milliarder kroner, red.) for at redde banken.

Han mener blandt andet, at nyheden om redningspakken mangler åbenhed, hvilket blot gør, at aktørerne på de finansielle markeder antager det værste.

Det er Bank of Amerika, Wells Fargo, Citigroup og JPMorgan Chase, der med fem milliarder dollar hver har lagt flest penge i redningspakken. Goldman Sachs og Morgan Stanley har hver bidraget med 2,5 milliarder, mens fem mindre banker har betalt en milliard hver.

Det er dog ikke gået specielt godt med redningsplanen, for bankens aktier faldt yderligere 21 procent fredag.

Bill Ackman understreger, at hans bekymring ikke har noget med egne investeringer at gøre. Faktisk fortæller han, at han hverken på kort eller lang sigt har investeringer i banksektoren.

»Jeg er ganske enkelt bare ekstremt bekymret over den finansielle smitterisiko, som er på vej ud af kontrol, og som forårsager alvorlige økonomiske ødelæggelser. Nogen må stoppe det nu. Vi er forbi det punkt, hvor den private sektor kan løse problemet, og det er nu op til regeringen og myndighederne.«

Ifølge Forbes er Bill Ackman god for mere end 23 milliarder kroner.