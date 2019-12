En cirkulær økonomi med genbrug kræver, at man får udryddet farlig kemi i produkter, siger Lea Wermelin.

Alle ikke nødvendige flour-stoffer skal forbydes, mener en gruppe EU-lande, heriblandt Danmark.

Torsdag opfordrer miljøminister Lea Wermelin (S) på et møde med de øvrige EU-landes miljøministre til tage kampen op med de sundhedsskadelige stoffer, der findes i blandt andet regntøj, legetøj og fastfoodemballage.

- Jeg støtter et initiativ sammen med svenskerne og hollænderne om, at vi skal i gang med at regulere flour-stoffer, som er i rigtigt mange materialer, siger Wermelin i Bruxelles.

Et forbud mod flour-stoffer er nødvendigt, hvis man i Europa for alvor skal genbruge ressourcerne.

- Vil vi have cirkulær økonomi, hvor vi rent faktisk sikrer, at vi kan genbruge og genanvende, så kræver det, at der ikke er alt muligt skadeligt kemi i, siger Wermelin.

Det fremgår af et oplægspapir fra Danmark, Holland, Sverige og Luxembourg, at Holland vil udarbejde et omfattende "forslag om at forbyde perfluorerede stoffer (gruppe af flourstoffer) med undtagelse af nødvendig brug."

Der findes tusindvis af organiske flourstoffer i både mennesker og natur. De udgør en helbredsrisiko - blandt andet kan de svække forplantningsevnen.

Torsdag har miljøministrene også drøftet EU-Kommissionens netop fremlagte store klima- og miljøplan. Den tager ministeren imod med "kyshånd", for den er en vigtig "trædesten" til at sikre et bedre klima og miljø.

Det Europæiske Miljøagentur tegner i en rapport, der udkom for to uger siden, et dystert billede af tilstanden for klimaet og miljøet.

- Den grønne aftale, som Ursula von der Leyen (EU-kommissionens formand. red.) har spillet ud med, skal vi tage imod med kyshånd. Det er klart, at vi skal presse på for, at det bliver så ambitiøst som muligt, siger Wermelin.

SPØRGSMÅL: Von der Leyen sælger den grønne aftale som "en vækststrategi, men miljøagenturet siger omvendt, at vi ikke må tænke vækst, hvis vi skal redde klima og natur. Er du enig?

- Vi skal tænke fundamentalt anderledes. Jeg tror, at vi skal gøre os ekstremt umage med at sige, at vi er nødt til at tænke natur og klima ind i alle andre politikker - transport, bygninger, økonomi - hvis det skal lade sig gøre. Så på den måde har de ret.

- Men jeg tror, at det også er rigtig vigtigt, at vi sørger for at få alle med. At vi også skaber grønne arbejdspladser i fremtiden, er en del af målet, siger Lea Wermelin.

Til marts skal EU-Kommissionen fremlægge en stor strategi for biodiversitet.

/ritzau/