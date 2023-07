Flere miljøaktivistiske grupper har fået for vane at gøre livet surt for dem, de er uenige med.

På den spanske ferieø Ibiza er det i weekenden gået ud over en superyacht ejet af en helt særlig person.

Aktivistgruppen Futuro Vegetal – vegetarisk fremtid – har således delt en video, hvor medlemmer opstillet foran yachten holder et skilt med ordene:

'Du forbruger

Andre lider'

Samtidig spraymaler de båden med rød og sort maling.

»Verdens rigeste 1 % forurener mere end de fattigste 50«, siger medlemmerne i videoen.

Futuro Vegetal har efterfølgende specificeret på Twitter, at yachten tilhører ingen ringere end Walmart-arvingen Nancy Walton Laurie – den yngste datter af den ene Walmart-grundlægger.

Gruppen gik efter hende, fordi hun er 'en af de rigeste kvinder i verden', lyder det i et tweet.

Flere medier – herunder mediet SuperyachtNews – bekræfter, at yachten ved navn 'Kaos' rigtig nok er ejet af Nancy Walton Laurie.

Laurie er ifølge Insider god for omtrent 50 milliarder danske kroner. Hendes yacht koster op mod 200 millioner om året at holde kørende, skriver mediet.

Insider kan fortælle, at aktivisterne blev anholdt efter hændelsen.