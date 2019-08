Fra 2002 til 2017 blev flere end 1500 miljøaktivister slået ihjel. Kun hvert tiende drab har ført til en dom.

Det er ikke nødvendigvis ufarligt at kæmpe mod skovfældninger i Amazonas-regnskoven, at beskytte truede dyrearter på savannen eller at sikre menneskers drikkevand mod forurening.

Aktivister, der arbejder i miljøets, naturens og dyrenes tjeneste, sætter mange steder i verden livet på spil.

Således blev 1558 miljøaktivister slået ihjel i årene 2002 til 2017, viser en opgørelse fra miljø- og klimaorganisationen Global Witness.

Det skriver den britiske avis The Guardian.

Drabene blev begået i 50 forskellige lande. Heraf blev de fleste drab på miljøaktivister begået i lande med en høj forekomst af korruption, et skrøbeligt retsvæsen, en svag regering og mangel på grundlæggende rettigheder.

Især i Mellem- og Sydamerika er miljøaktivister truet på livet.

I løbet af de 15 år - fra 2002 til 2017 - steg det gennemsnitlige antal drab begået mod miljøaktivister på globalt plan fra to drab om ugen til fire om ugen.

Ifølge forskerne bag opgørelsen hænger udviklingen sammen med den voksende, globale efterspørgsel på diverse ressourcer, som presser minedrift, landbrug og anden industri ud i hidtil urørte naturområder.

Dermed er der - kort sagt - mere for miljøaktivisterne at kæmpe imod og samtidig større risiko for konflikt mellem industri og aktivister.

Kun 10 procent af drabene begået mod miljøaktivister har ført til domfældelse. Til sammenligning er det i gennemsnit 43 procent af alle drab begået på verdensplan, der fører til en dom.

Ifølge en opgørelse - også fra Global Witness - var der i sidste år i gennemsnit tre drab på miljøaktivister hver uge.

Det er et fald i forhold til 2017, men forskerne har ifølge The Guardian slået fast, at antallet af drab overordnet set fortsætter med at stige.

