Islamisk Stat menes at have stået bag en række blodige angreb i Jalalabad i den seneste tid.

Kabul. Væbnede mænd stormede onsdag en regeringsbygning i det østlige Afghanistan og dræbte mindst ti mennesker og sårede mindst lige så mange, oplyser en embedsmand, som tilføjer, at angrebet blev nedkæmpet af sikkerhedsstyrker.

Angrebet på regeringsbygningen i midten af byen Jalalabad blev indledt lidt over klokken ni morgen lokal tid. Ved angrebet blev der udløst flere eksplosioner.

Ingen har endnu taget skylden for angrebet,

Den islamistiske gruppe Islamisk Stat har stået bag de fleste angreb i regionen i de seneste uger.

En selvmordsbomber dræbte mindst ti personer i Jalalabad tirsdag. Angrebet skete nær en tankstation, og det udløste en stor brand, oplyser lokale embedsmænd.

En selvmordsbombeeksplosion rystede også for ti dage siden den centrale del af Jalalabad. Her blev mindst 19 dræbt. Angrebet var rettet mod et lille mindretal af sikher og hinduer i området, oplyser myndighederne i provinsen.

Sidste uges eksplosion skete, få timer efter at Afghanistans præsident, Ashraf Ghani, havde åbnet et hospital i Jalalabad.

Regeringsstyrkerne og Taliban indgik i sidste måned en kortvarig våbenhvileaftale. Denne omfattede ikke Islamisk Stat, der har stået bag en lang række angreb i de seneste år.

Taliban har også afsluttet våbenhvilen, da gruppen for omkring tre uger siden dræbte 30 afghanske soldater i et baghold.

/ritzau/AFP