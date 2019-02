En aftale er på plads mellem regeringen og 14 oprørsgrupper i Den Centralafrikanske Republik.

Regeringen i Den Centralafrikanske Republik er nået til enighed om en fredsaftale med 14 væbnede oprørsgrupper i landet.

Det oplyser regeringen i en meddelelse på Twitter.

- Aftalen vil blive iværksat i morgen (søndag) og underskrevet i Bangui om få dage, meddeler regeringen.

FN og Den Afrikanske Union (AU) bekræfter over for nyhedsbureauet AP, at der er indgået en aftale.

- Det er en stor dag for Den Centralafrikanske Republik og hele landets befolkning, siger AU's kommissær for fred og sikkerhed, Smail Chergui.

Der var ikke umiddelbart nogen oplysninger om, hvad aftalen indeholder.

Forhandlingerne mellem regeringen og oprørsgrupperne har fundet sted siden 24. januar i Sudans hovedstad, Khartoum.

Det er første gang, at parterne forhandler direkte med hinanden, skriver AP.

Aftalen ses som et skridt i retning af at afslutte en konflikt, der i de seneste år har kostet tusinder af mennesker livet.

Omkring en femtedel af befolkningen, der tæller omkring 4,5 millioner mennesker, er flygtet fra deres hjem.

Konflikten i Den Centralafrikanske Republik begyndte i 2013, da en overvejende muslimsk oprørsgruppe afsatte den daværende præsident, François Bozize. Det førte til en modreaktion fra militante kristne grupper.

Konflikten betyder, at 2,9 millioner mennesker - svarende til næsten to tredjedele af befolkningen - har brug for humanitær hjælp, vurderer FN.

/ritzau/AFP